Από τη σόγια επιστροφή στο κρέας: Γιατί τα βίγκαν προϊόντα βγαίνουν εκτός μόδας
Η εστίαση μετατοπίζεται και πάλι στο κρέας, οι πωλήσεις υποκατάστατων κρέατος υποχωρούν και οι καταναλωτές επιστρέφουν στις ζωικές πρωτεΐνες
Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 2000 όταν ο βιγκανισμός έφτασε στο απόγειό του. Συστήθηκε στο ευρύτερο κοινό μέσα από διασημότητες, όπως η Μπιγιόνσε κι η Μάιλι Σάιρους, και σε συνδυασμό με άλλες τάσεις ευεξίας και ευζωίας, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αρκετοί καταναλωτές αντιλαμβάνονταν τη διατροφή τους -και όχι μόνο.
Όχι μόνο «καθαρό» φαγητό, αλλά «καθαρός» τρόπος ζωής
Χωρίς κανένα ζωικό συστατικό, όπως γάλα, αυγά, ζελατίνη, ιχθυέλαιο, προϊόντα για βίγκαν άρχισαν σταδιακά να γεμίζουν τα ράφια των σουπερμάρκετ και των εξειδικευμένων καταστημάτων. Το ενδιαφέρον στα υποκατάστατα των ζωικών παραγώγων ήταν τόσο έντονο ώστε το κύμα του βιγκανισμού να συμπαρασύρει τομείς που δεν σχετίζονται με το φαγητό: Εταιρίες ρούχων, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης όχι μόνο αγκάλιασαν τους βίγκαν -όταν οι περισσότεροι δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τους λόγους μιας τέτοιας στάσης- αλλά και δημιούργησαν έναν «κόσμο» στα μέτρα τους. «Δέρμα» για παπούτσια, τσάντες, πανωφόρια και έπιπλα, καλλυντικά, σαμπουάν, ενυδατικές κρέμες, αντικείμενα για το σπίτι, όπως κεριά, καθαριστικά και απορρυπαντικά, έφεραν πια στην ετικέτα τους την πιστοποίηση βίγκαν στην ετικέτα τους.
