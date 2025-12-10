Ηarris Mehos (DFC): Πώς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανάπτυξης των ΗΠΑ μπορεί να επενδύσει στην Ελλάδα

Με το κοινό συμπέρασμα ότι η Ελλάδα θεωρείται πλέον «success story» στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ολοκληρώθηκε το 27th Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη.



Μία σειρά πάνελ με κορυφαίους ομιλητές από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, την ελληνική κυβέρνηση και την εντός και εκτός συνόρων ελληνική επιχειρηματικότητα κάλυψαν κρίσιμους τομείς για την ελληνική οικονομία, από την ενέργεια και τον τουρισμό έως την καινοτομία, την τεχνολογία και τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων.



Το συνέδριο άνοιξε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το παρόν στη Νέα Υόρκη έδωσαν ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και οι υπ. Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκος, υπ. Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Δήμας, υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ν. Κεραμέως, υπ. Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υφ. Εξωτερικών Χ. Θεοχάρης.



Το 27th Capital Link Invest in Greece Forum πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Metropolitan Club , στο Upper East Side του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη

Η πιθανότητα για γραφείο του DFC στην Αθήνα Ενδεικτικές ήταν οι τοποθετήσεις των ομιλητών στο πάνελ με τίτλο «Παγκόσμιοι Επενδυτές στην Ελλάδα: Προοπτικές, Εμπειρίες και Ευκαιρίες», οι οποίοι κατέθεσαν την εμπειρία τους από την ελληνική αγορά και περιέγραψαν τις ευκαιρίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.



Ο James Χριστόπουλος, Partner της CVC, ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η εταιρεία του στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας: «Ήρθαμε στην Ελλάδα όταν λίγοι τολμούσαν να το κάνουν και πετύχαμε εντυπωσιακά exits σε κάποιες από τις επενδύσεις μας. Είμαστε ήδη 8,5 χρόνια στην Ελλάδα, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη τεράστιες ευκαιρίες και γι’ αυτό συνεχίζουμε να επανεπενδύουμε». Τόνισε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης εκτείνονται σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, η άμυνα και η τεχνολογία, υπογραμμίζοντας ότι «τα τελευταία χρόνια έχει γραφτεί μια σπουδαία ιστορία για τη χώρα στον τομέα της τεχνολογίας». Παράλληλα, σημείωσε ότι, αν και η εγχώρια αγορά είναι μικρή, «η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί δυναμικά σε αγορές του εξωτερικού».



Το πάνελ με τίτλο «Παγκόσμιοι Επενδυτές στην Ελλάδα: Προοπτικές, Εμπειρίες και Ευκαιρίες» που έκλεισε τις εργασίες του 27th Capital Link Invest in Greece Forum Για την προοπτική επενδύσεων στην Ελλάδα από το U.S. International Development Finance Corporation (DFC), το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανάπτυξης μίλησε ο Ηarris Mehos, Managing Director του DFC, ο οποίος ανέφερε ότι ο οργανισμός διαθέτει «60 δισεκατομμύρια δολάρια κεφάλαια για επενδύσεις».

Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr