Economist: Στις πρώτες θέσεις με τις οικονομίες που ξεχώρισαν το 2025 παραμένει η Ελλάδα, δυναμική η παρουσία του ευρωπαϊκού Νότου

Η Πορτογαλία στην κορυφή

Αν και το 2025 ξεκίνησε με φόβους για μια οικονομική επιβράδυνση, καθώς η νέα εμπορική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δημιούργησε ανησυχίες για μια γενικευμένη ύφεση, η ετήσια ανάλυση του Economist «Which economy did best» για την παγκόσμια οικονομία προβλέπει αύξηση ΑΕΠ κατά περίπου 3% και χαμηλή ανεργία στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, με βασική πρόκληση να εξακολουθεί να είναι ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.Μάλιστα, η Ελλάδα, που είχε βρεθεί στην κορυφή το 2022 και το 2023, εξακολουθεί να βρίσκεται και για φέτος στις πρώτες θέσεις, πίσω από την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Κολομβία, την Ισπανία, ενώ βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την Τσεχία.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το περιοδικό συνέταξε την κατάταξη της «οικονομίας της χρονιάς», εξετάζοντας πέντε βασικούς δείκτες: τον δομικό πληθωρισμό, το εύρος των αυξήσεων των τιμών, την ανάπτυξη του ΑΕΠ, την αγορά εργασίας και τη χρηματιστηριακή επίδοση.

Στην κορυφή της λίστας για το 2025 βρίσκεται η Πορτογαλία, η οποία συνδυάζει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, ήπιο πληθωρισμό και εντυπωσιακή άνοδο του χρηματιστηρίου της. Η επίδοσή της αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στην άνθηση του τουρισμού και στην εισροή εύπορων ξένων κατοίκων που επωφελούνται από το ευνοϊκό φορολογικό της καθεστώς.

Παραμένει ψηλά η Ελλάδα

Ψηλά στην κατάταξη βρίσκονται επίσης χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες στη δεκαετία του 2010 είχαν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση. Η Ελλάδα (6η μαζί με την Τσεχία), νικήτρια το 2022 και το 2023, καθώς και η Ισπανία (4η), αισθητά βελτιωμένη σε όλους τους δείκτες, καταλαμβάνουν θέσεις κοντά στην κορυφή. Δεύτερη είναι η Ιρλανδία, αν και τα επίσημα στοιχεία της αλλοιώνονται από την παρουσία πολυεθνικών κολοσσών.



Ξεχωρίζει η Νότια Ευρώπη

Στον αντίποδα της κατάταξης βρίσκονται κυρίως βόρειες και βορειοανατολικές ευρωπαϊκές οικονομίες. Εσθονία, Φινλανδία και Σλοβακία καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις, με χαμηλή ανάπτυξη και προβληματικές πληθωριστικές επιδόσεις. Η Γερμανία παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά παραμένει χαμηλά, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυξημένο πληθωρισμό. Η Γαλλία, παρά την πολιτική της αβεβαιότητα, σημειώνει αξιοπρεπή συνολική επίδοση.

Η εικόνα που προκύπτει επιβεβαιώνει μια σαφή μετατόπιση του οικονομικού δυναμισμού προς τη Νότια Ευρώπη, την ώρα που σημαντικά τμήματα του ευρωπαϊκού Βορρά και μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν επίμονες δομικές προκλήσεις.

Στη μέση της κατάταξης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η σχετικά υψηλή πληθωριστική πίεση μειώνει την συνολική βαθμολογία τους, παρά την ανθεκτική αγορά εργασίας. Αντίθετα, το Ισραήλ ξεχωρίζει για τη δυναμική ανάκαμψη και τις εξαιρετικές χρηματιστηριακές αποδόσεις, ενώ η Δανία καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στις αγορές λόγω της κατακόρυφης πτώσης της μετοχής της Novo Nordisk.