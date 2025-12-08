Πώς θα γίνει παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, οι αναγκαίες επενδύσεις και η πολιτική των διοδίων
Πόροι 180 εκατ. ευρώ «ξεκλειδώνουν» την αναβάθμιση των σηράγγων του έργου
Σε κρατικό κουμπαρά θα μεταφερθούν κονδύλια ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καταβάλλει ο παραχωρησιούχος της Εγνατίας Οδού, προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο της πιστοποίησης των σηράγγων και να προχωρήσει η σύμβαση παραχώρησης που παρέμενε σε εκκρεμότητα επί σχεδόν είκοσι μήνες.
Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το τίμημα που θα καταβάλλει η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -EGIS συνολικού ύψους 1,5 δις για τον αυτοκινητόδρομο- ήτοι θα διαμορφωθεί σε 1,32 δισ – προκειμένου να προχωρήσει η έναρξη της 35ετούς παραχώρησης και η ενεργοποίηση των επενδυτικών υποχρεώσεων.
Πρόκειται για έργα που αφορούν την χρηματοδότηση των τεχνικών παρεμβάσεων και μελετών στις σήραγγες, που με βάση την αρχική σύμβαση έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από την Εγνατία Οδό Α.Ε. Η τροποποίηση συνοδεύει το βασικό κείμενο της παραχώρησης, στο ίδιο νομοθετικό πακέτο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την Αττική Οδό και το αεροδρόμιο Καστελίου.
Τα 180 εκατ. ευρώ λειτουργούν ως αρχικό «καύσιμο» για να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις με στόχο την ενεργοποίηση της σύμβασης και την καταβολή του τιμήματος προς το Δημόσιο.
Το αγκάθι των σηράγγωνΟι άνω των 60 σήραγγες μήκους μεγαλύτερου των 500 μέτρων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, απαιτούν πιστοποίηση τουλάχιστον επιπέδου Ε. Αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και η Διοικητική Αρχή Σηράγγων δεν αναμένεται να εκδώσει άμεσα αδειοδοτήσεις. Με την τροποποίηση της σύμβασης την οποία είχε προαναγγείλει ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος προ ημερών από τη Βουλή, η ευθύνη μεταφέρεται στον ιδιώτη, ο οποίος αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες εργασίες και να προχωρήσει τις διαδικασίες.
