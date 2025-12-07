Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις παίρνουν θέση στην Ουκρανία (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις παίρνουν θέση στην Ουκρανία (pics)

Διεκδικούν μερίδιο από projects 1 τρισ. δολαρίων - Οι όμιλοι που βλέπουν ευκαιρίες σε υποδομές, ενέργεια, βιομηχανικά υλικά και τεχνικές υπηρεσίες

Τη δική τους θέση στο «τραπέζι» για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ενός σχεδίου που σε βάθος δεκαετίας εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια, αρχίζουν να διεκδικούν ελληνικοί όμιλοι.

Δύο πρόσφατα σημαντικά deals (η συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την κρατική Ukrhydroenergo και η κοινή εταιρεία AKTOR-ΔΕΠΑ Εμπορίας για την προμήθεια και εξαγωγή LNG προς Ουκρανία και Βαλκάνια), που συνέπεσαν χρονικά με την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα, δημιουργούν νέο momentum, λειτουργώντας ως σημείο εκκίνησης και για άλλους παίκτες. Οι τελευταίοι βλέπουν ευκαιρίες σε υποδομές, ενέργεια, βιομηχανικά υλικά και τεχνικές υπηρεσίες.


