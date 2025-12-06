Ποιοι τιμήθηκαν με τα Greek Shipping Awards 2025: Μια βραδιά για τη ναυτιλία μέσα σε μια χρονιά αναταράξεων
Ποιοι τιμήθηκαν με τα Greek Shipping Awards 2025: Μια βραδιά για τη ναυτιλία μέσα σε μια χρονιά αναταράξεων
Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αστάθειας, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανθεκτικότητα, τη διορατικότητα και την ικανότητά της να επενδύει στο μέλλον
Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή των Greek Shipping Awards 2025, το καθιερωμένο «Dinner of the Year» της ελληνικής ναυτιλίας, που φέτος είχε ιδιαίτερο συμβολισμό: μια γιορτή αντοχής και αριστείας σε μια από τις πλέον ταραχώδεις χρονιές για το παγκόσμιο εμπόριο.
Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονες προκλήσεις. Το διεθνές, κανόνα-στηριζόμενο σύστημα που διασφάλιζε επί δεκαετίες σταθερότητα στο παγκόσμιο εμπόριο βρέθηκε αντιμέτωπο με αμφισβητήσεις και επιθέσεις.
Παράλληλα, η πορεία προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας γίνεται ολοένα πιο περίπλοκη, με τους στόχους να μεταβάλλονται διαρκώς και τα όρια να αναδιαμορφώνονται.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονες προκλήσεις. Το διεθνές, κανόνα-στηριζόμενο σύστημα που διασφάλιζε επί δεκαετίες σταθερότητα στο παγκόσμιο εμπόριο βρέθηκε αντιμέτωπο με αμφισβητήσεις και επιθέσεις.
Παράλληλα, η πορεία προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας γίνεται ολοένα πιο περίπλοκη, με τους στόχους να μεταβάλλονται διαρκώς και τα όρια να αναδιαμορφώνονται.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα