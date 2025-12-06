Ποιοι τιμήθηκαν με τα Greek Shipping Awards 2025: Μια βραδιά για τη ναυτιλία μέσα σε μια χρονιά αναταράξεων

Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αστάθειας, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανθεκτικότητα, τη διορατικότητα και την ικανότητά της να επενδύει στο μέλλον