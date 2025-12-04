Επίδομα θέρμανσης 2025, 2026: Μέχρι την Παρασκευή 5/12 οι αιτήσεις, τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Διαδικασία για πολυκατοικίες

• Ειδική πληρωμή για καυσόξυλα και πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026• Επιπλέον καταβολή έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανσηΣημαντικό είναι ότι το επίδομα θέρμανσης παραμένει πλήρως αφορολόγητο και ακατάσχετο, χωρίς να υπόκειται σε παρακρατήσεις ή συμψηφισμούς με οφειλές προς το Δημόσιο.Όταν οι δικαιούχοι διαμένουν σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, η διαδικασία διαφοροποιείται. Οι διαχειριστές ή οι εταιρείες διαχείρισης αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση μέσω της ειδικής εφαρμογής «Διαχείριση Χιλιοστών Πολυκατοικίας».Απαιτείται υποχρεωτική δήλωση των χιλιοστών συμμετοχής για όλα τα διαμερίσματα, με το σύνολο να ανέρχεται στα 1.000 χιλιοστά για την ενεργοποίηση της πληρωμής.