Επίδομα θέρμανσης 2025, 2026: Μέχρι την Παρασκευή 5/12 οι αιτήσεις, τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών
Όλες οι πληροφορίες για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Δικαιούχοι, ποσά έως €1.200, προθεσμίες αιτήσεων και τρόπος πληρωμής
Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά.
Το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί και φέτος σε όσους θα πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Ετήσιο εισόδημα:
- Έως και 16.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για τα μονοπρόσωπα.
- Έως και 24.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για τους έγγαμους. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, για τις οικογένειες με παιδιά. Έτσι, το εισοδηματικό όριο για ένα νοικοκυριό με 1 παιδί διαμορφώνεται στα 29.000 ευρώ, για ένα νοικοκυριό με 2 παιδιά στα 34.000 ευρώ και για ένα νοικοκυριό με 3 παιδιά το κριτήριο του εισοδήματος προσδιορίζεται στα 39.000 ευρώ
Για την ακίνητη περιουσία η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το επίδομα θέρμανσης το χάνουν τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 για να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myΘέρμανση» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσηςΠερίπου 1,2 εκατομμύριο οικογένειες πληρούν τα απαραίτητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που καθορίζει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Το επίδομα θέρμανσης στοχεύει στην κάλυψη μέρους του κόστους για όλες τις μορφές θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, καυσόξυλων, πέλετ, τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.
Ύψος οικονομικής ενίσχυσηςΗ χρηματική ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και την οικογενειακή κατάσταση. Ωστόσο, για τους κατοίκους των ψυχρότερων περιοχών της χώρας, το επίδομα θέρμανσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το ποσό των 1.200 ευρώ. Η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως στόχο την καταβολή προκαταβολής ύψους έως 60% του συνολικού ποσού πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων.
Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμώνΗ εκταμίευση του επιδόματος θέρμανσης πραγματοποιείται σταδιακά σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους:
• Ειδική πληρωμή για καυσόξυλα και πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026
Σημαντικό είναι ότι το επίδομα θέρμανσης παραμένει πλήρως αφορολόγητο και ακατάσχετο, χωρίς να υπόκειται σε παρακρατήσεις ή συμψηφισμούς με οφειλές προς το Δημόσιο.
Απαιτείται υποχρεωτική δήλωση των χιλιοστών συμμετοχής για όλα τα διαμερίσματα, με το σύνολο να ανέρχεται στα 1.000 χιλιοστά για την ενεργοποίηση της πληρωμής.
Διαδικασία για πολυκατοικίεςΌταν οι δικαιούχοι διαμένουν σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, η διαδικασία διαφοροποιείται. Οι διαχειριστές ή οι εταιρείες διαχείρισης αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση μέσω της ειδικής εφαρμογής «Διαχείριση Χιλιοστών Πολυκατοικίας».
