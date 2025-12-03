Fitch: H Ελλάδα στον ισχυρό πυρήνα μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων το 2026

Η Ελλάδα τοποθετείται στον στενό πυρήνα των χωρών που θα καταφέρουν να διατηρήσουν πλεονάσματα - Θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη την περίοδο 2019–2026