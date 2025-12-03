Fitch: H Ελλάδα στον ισχυρό πυρήνα μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων το 2026
Fitch: H Ελλάδα στον ισχυρό πυρήνα μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων το 2026
Η Ελλάδα τοποθετείται στον στενό πυρήνα των χωρών που θα καταφέρουν να διατηρήσουν πλεονάσματα - Θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη την περίοδο 2019–2026
Σε μια Ευρώπη που μπαίνει στο 2026 με αργή αλλά αξιοσημείωτη αντοχή, η Fitch Ratings αναδεικνύει μια δημοσιονομική πραγματικότητα που διαφοροποιεί έντονα το τοπίο. Oι περισσότερες οικονομίες βλέπουν τα δημόσια οικονομικά τους να πιέζονται, όμως η Ελλάδα τοποθετείται στον στενό πυρήνα των χωρών που θα καταφέρουν να διατηρήσουν πλεονάσματα και να συνεχίσουν τη μείωση του χρέους.
Σύμφωνα με τον οίκο, η χώρα θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη την περίοδο 2019–2026, άνω των 40 ποσοστιαίων μονάδων σε όρους ΑΕΠ.
Στο δημοσιονομικό πεδίο, το σκηνικό είναι σαφώς πιο δύσκολο. Η Fitch διαπιστώνει ότι οι πιέσεις στις δαπάνες αυξάνονται γρηγορότερα απ’ ό,τι αναμενόταν, με αιχμή την άμυνα και το κόστος γήρανσης. Το έλλειμμα της ΕΕ προβλέπεται να φτάσει το 2,7% του ΑΕΠ το 2026, ενώ το αντίστοιχο της Ευρωζώνης θα κινηθεί κοντά στο 3%.
Εδώ όμως αποτυπώνεται και η μεγάλη εικόνα των «δύο ταχυτήτων». Στις προβλέψεις της Fitch, μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιρλανδία εμφανίζονται με καθαρά δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2026, ενώ η Πορτογαλία προσεγγίζει την ισορροπία. Κοινό σημείο μεταξύ αυτών των χωρών, σύμφωνα με τον οίκο, είναι η βαθιά προσαρμογή των προηγούμενων ετών και η σταθερή δέσμευση σε πρωτογενή πλεονάσματα ακόμη και μέσα στις κρίσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Σύμφωνα με τον οίκο, η χώρα θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη την περίοδο 2019–2026, άνω των 40 ποσοστιαίων μονάδων σε όρους ΑΕΠ.
Στο δημοσιονομικό πεδίο, το σκηνικό είναι σαφώς πιο δύσκολο. Η Fitch διαπιστώνει ότι οι πιέσεις στις δαπάνες αυξάνονται γρηγορότερα απ’ ό,τι αναμενόταν, με αιχμή την άμυνα και το κόστος γήρανσης. Το έλλειμμα της ΕΕ προβλέπεται να φτάσει το 2,7% του ΑΕΠ το 2026, ενώ το αντίστοιχο της Ευρωζώνης θα κινηθεί κοντά στο 3%.
Εδώ όμως αποτυπώνεται και η μεγάλη εικόνα των «δύο ταχυτήτων». Στις προβλέψεις της Fitch, μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιρλανδία εμφανίζονται με καθαρά δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2026, ενώ η Πορτογαλία προσεγγίζει την ισορροπία. Κοινό σημείο μεταξύ αυτών των χωρών, σύμφωνα με τον οίκο, είναι η βαθιά προσαρμογή των προηγούμενων ετών και η σταθερή δέσμευση σε πρωτογενή πλεονάσματα ακόμη και μέσα στις κρίσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα