Cyber Monday 2025: Τα καλύτερα deals που χτυπούν την αγορά, τι πρέπει να προσέξετε
Η Cyber Monday 2025 κορυφώνεται σήμερα με μεγάλες online προσφορές σε ηλεκτρονικά, gaming, έξυπνες συσκευές και συνδρομές - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις ψηφιακές αγορές
Ο κύκλος των μεγάλων ψηφιακών εκπτώσεων κλείνει σήμερα με τη Cyber Monday 2025, μία από τις πιο δημοφιλείς ημέρες online αγορών.
Οι Έλληνες καταναλωτές αναζητούν τις Cyber Monday προσφορές σήμερα 1/12, καθώς τα e-shops καταγράφουν αυξημένη ζήτηση και πολλές αλυσίδες επεκτείνουν τις εκπτώσεις της Black Friday με νέες προσφορές.
Η Amazon, η Walmart, η Target και άλλα καταστήματα προσφέρουν απίστευτες εκπτώσεις για άλλη μία μέρα, οπότε μην χάσετε τη δεύτερη ευκαιρία να αγοράσετε τσάντες, Apple AirPods και άλλα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.
Ο όρος επινοήθηκε από την Έλεν Ντέιβις της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικής (NRF) και τον Σκοτ Σίλβερμαν και έκανε την εμφάνισή του στις 28 Νοεμβρίου 2005 σε δελτίο Tύπου του Shop.org.
Δύο δεκαετίες αργότερα η Cyber Monday προσφέρει μια ευκαιρία σε μικρότερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες. Στην πράξη, η Cyber Monday έχει εξελιχθεί ως αφορμή για να επεκταθούν οι εκπτώσεις της Black Friday μία ακόμη μέρα, απευθυνόμενη σε όσους και όσες αναζητούν μία τελευταία ευκαιρία αγοράς.
Τι προειδοποιεί ο «Συνήγορος του Καταναλωτή»
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» υπενθυμίζει στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να ενημερώνονται σωστά πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Η καταναλωτική κίνηση αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάζουν οι καταναλωτές είναι:
-Παραπλανητικές εκπτώσεις - Παρατηρούνται συχνά περιπτώσεις όπου οι τιμές πριν την έκπτωση έχουν τεχνητά αυξηθεί, ώστε το εμφανιζόμενο ποσοστό έκπτωσης να φαίνεται μεγαλύτερο.
-Μη σαφής πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος - Ιδιαίτερα σε διαδικτυακές αγορές, η ελλιπής περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αγορά προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ή στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή.
-Κρυφές χρεώσεις και έξοδα αποστολής - Σε αρκετές περιπτώσεις οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν επιπλέον χρεώσεις που δεν παρουσιάζονται εξαρχής.
-Καθυστερήσεις ή αδυναμία παράδοσης - Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, ακόμη και σε αδυναμία παράδοσης παραγγελιών, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή.
Δεν προλάβατε τις προσφορές της Black Friday; Η Cyber Monday είναι εδώΟι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται σε ηλεκτρονικές συσκευές, laptops, smartphones, tablets, smartwatches και gaming προϊόντα. Πολλά καταστήματα προωθούν επίσης ρομποτικές σκούπες, smart TVs, συστήματα ασφαλείας και μικρές έξυπνες οικιακές συσκευές. Παράλληλα, σημαντικές προσφορές εμφανίζονται σε συνδρομητικές υπηρεσίες, software, online μαθήματα και cloud αποθηκευτικό χώρο.
Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτέςΠολλά περιστατικά σχετίζονται με εσφαλμένη καταχώριση τιμών, υψηλά έξοδα αποστολής και περιορισμένη διαθεσιμότητα, ενώ σημειώνονται και περιπτώσεις όπου προϊόντα εμφανίζονται ως διαθέσιμα αλλά τελικά η παραγγελία ακυρώνεται. Επιπλέον, είναι κρίσιμο οι καταναλωτές να ελέγχουν εάν η έκπτωση εφαρμόζεται επί της πραγματικής προηγούμενης τιμής, καθώς το ιστορικό τιμών αποτελεί ουσιαστικό δείκτη διαφάνειας.
-Ανασφαλείς συναλλαγές σε ιστοσελίδες αμφίβολης αξιοπιστίας - Ιστότοποι χωρίς επαρκή πιστοποίηση ή χωρίς πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ενέχουν κίνδυνο απάτης.
-Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συστήνουν στους καταναλωτές τα ακόλουθα:
-Έλεγχος της προηγούμενης τιμής - Βεβαιωθείτε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική. Αναζητήστε ιστορικά τιμών και συγκρίνετε προσφορές.
-Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής - Ελέγξτε την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.
-Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής - Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https - πιστοποιητικό SSL).
-Αξιοπιστία καταστήματος - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία.
-Αναζητήστε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.
-Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς - Η υψηλή προβολή και οι χρονικοί περιορισμοί των «flash offers» συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις. Αγοράζετε μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε.
-Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων - Ζητήστε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά προϊόντα ή σε καταστήματα με περιορισμένο στοκ.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενθαρρύνει όλους τους καταναλωτές να προσεγγίζουν τις προσφορές με ενημέρωση και κριτική σκέψη. Σε περίπτωση διαφορών με προμηθευτές, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.
