Πώς οι Τραμπ έχασαν $1 δισ. από το πρόσφατο sell-off των κρυπτονομισμάτων
Η περιουσία της οικογένειας Τραμπ έχει μειωθεί σε περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια από 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές Σεπτεμβρίου

Κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τα κρυπτονομίσματα μεταμόρφωσαν τον πλούτο της οικογένειάς του. Τώρα οι Τραμπ — και οι οπαδοί τους — αντιμετωπίζουν την άγρια μεταβλητότητα που είναι εγγενής στα ψηφιακά νομίσματα.

Η αξία του Trumpcopin έχει μειωθεί κατά περίπου 25% από τον Αύγουστο. Η συμμετοχή του Έρικ Τραμπ σε μια επιχείρηση εξόρυξης bitcoin έχει χάσει περίπου το ήμισυ της αξίας της. Oι μετοχές της εταιρείας μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ, η οποία άρχισε να συσσωρεύει bitcoin φέτος, κυμαίνονται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Το sell-off αυτό είναι μέρος μιας ευρύτερης κατάρρευσης που έχει εξαλείψει αξία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε όλο τον κόσμο. Η περιουσία της οικογένειας Τραμπ έχει μειωθεί σε περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια από 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, μια πτώση που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο των κρυπτονομισμάτων της.

