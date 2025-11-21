Ρευστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Συντονίζεται με το roller coaster των διεθνών αγορών
Ρευστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Συντονίζεται με το roller coaster των διεθνών αγορών
Προς εβδομαδιαίες απώλειες οδεύει ο Γενικός Δείκτης - Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αναθεώρησης στους δείκτες FTSE
«Τρενάκι του τρόμου» θυμίζει η πορεία των χρηματιστηρίων το τελευταίο τριήμερο, με τη Wall Street να δίνει τον ρυθμό και τις υπόλοιπες αγορές να ακολουθούν. Μετά την χθεσινή ολική αλλαγή σκηνικού στην αμερικανική αγορά, η Ευρώπη και η Ασία συντονίστηκαν με το αρνητικό κλίμα, καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο οι φόβοι για τις «τσιμπημένες» αποτιμήσεις των AI μετοχών. Η Αθήνα δεν αποτελεί εξαίρεση, με τους πωλητές να επανέρχονται στο προσκήνιο έπειτα από δύο ημέρες ισχυρών κερδών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (21/11), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,03% και διαπραγματεύεται στις 2.035,16 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.031,97 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.036,16 μονάδες. Προς εβδομαδιαίες απώλειες οδεύει ο ΓΔ, καθώς πρέπει να ενισχυθεί κατά τουλάχιστον +0,15% προκειμένου να «σώσει» το πρόσημο στο πενθήμερο, κάτι που φαντάζει αδύνατο με βάση τη σημερινή εικόνα.
«Γκάζι» πάτησαν χθες οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο σημείωσε κέρδη άνω του +1% για δεύτερη διαδοχική μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από τις 2.050 μονάδες. Σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά βρέθηκαν η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Aktor, η Motor Oil και η Viohalco. Πάνω από +3% κερδίζει το ΧΑ εντός του Νοεμβρίου, με έξι συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Κοντά στο +40% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
