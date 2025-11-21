Ολο το πλάνο για το νέο ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη – Πόσο θα πωλούνται τα σπίτια (pics+vids)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολο το πλάνο για το νέο ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη – Πόσο θα πωλούνται τα σπίτια (pics+vids)

Στόχος η λειτουργία του έργου σε μία τριετία - Από 5.500- 10.000 ευρώ ανά τ.μ. οι τιμές των κατοικιών

Ολο το πλάνο για το νέο ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη – Πόσο θα πωλούνται τα σπίτια (pics+vids)
«Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο για την πόλη στη δυτική της πλευρά που είναι αναξιοποίητη σε ένα ιστορικό μνημείο που υπέκυπτε στη φθορά του χρόνου. Αυτό που θα συντελεστεί τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι κάτι μοναδικό για τη Θεσσαλονίκη και θέλουμε να δημιουργήσει μεγάλη δυναμική ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή όπως έχει γίνει και με τις αναπλάσεις που πραγματοποιήσαμε την προηγούμενη δεκαετία στον Πειραιά».


