Ο Σκλαβενίτης ετοιμάζεται να επανέλθει στα έτοιμα γεύματα με αλυσίδα καταστημάτων - «Το ελληνικό νοικοκυριό δεν θα ξαναμαγειρέψει» λένε από την εταιρεία
Πότε ανοίγουν τα πρώτα καταστήματα εστίασης – Σε φάση κατασκευής το εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων και το mega project στο πρώην εργοστάσιο της Pitsos – Το πλάνο διεθνούς επέκτασης στην Πολωνία
Σε πλήρη τροχιά υλοποίησης βρίσκονται δύο από τα σημαντικότερα επενδυτικά έργα της Σκλαβενίτης: η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων στη Μαγούλα και το Food Hall στο πρώην εργοστάσιο της Pitsos στον Ρέντη, που έχει πλέον εισέλθει στη φάση κατασκευής.
Παράλληλα, ο όμιλος σχεδιάζει να επαναφέρει αυτόνομα σημεία εστίασης στη θέση της πρώην «Σπιτικής Κουζίνας» με πρώτα πιλοτικά καταστήματα μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026, ενώ εξετάζει συστηματικά την είσοδό του στην πολωνική αγορά με χρονικό ορίζοντα λήψης απόφασης περίπου δύο ετών.
Η επανεκκίνηση της «Σπιτικής Κουζίνας» ξεκινά από τα 27 ακίνητα της παλαιότερης αλυσίδας που παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου και τα οποία θα λειτουργήσουν ως βάση για την ανάπτυξη νέων καταστημάτων έτοιμου φαγητού εκτός των σούπερ μάρκετ. Το μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης, με τη διοίκηση να εξετάζει τόσο το branding όσο και τη μορφή κάθε καταστήματος, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η επαναφορά της ίδιας ονομασίας. Το προσωπικό που είχε μετακινηθεί στο δίκτυο Σκλαβενίτη αναμένεται να επιστρέψει όταν τα καταστήματα ανοίξουν, ενώ, εφόσον τα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης είναι θετικά, η επέκταση του δικτύου πέραν των υφιστάμενων σημείων παραμένει ανοικτό ενδεχόμενο.
Σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Ομίλου κ. Λάμπρο Παπακοσμά, «τα έτοιμα γεύματα είναι μια τεράστια επένδυση… Πιστεύουμε ότι το ελληνικό νοικοκυριό δεν θα ξαναμαγειρέψει… τα νέα παιδιά δεν θα μπουν στην κουζίνα», επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία επενδύει σε ένα τμήμα της αγοράς που εκτιμά ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια.
