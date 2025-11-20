Ο Σκλαβενίτης ετοιμάζεται να επανέλθει στα έτοιμα γεύματα με αλυσίδα καταστημάτων - «Το ελληνικό νοικοκυριό δεν θα ξαναμαγειρέψει» λένε από την εταιρεία