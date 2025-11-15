Ο βασιλιάς της βρώμης ήταν κάποτε εθισμένος στο πόκερ – Το case study μιας startup που έγινε αυτοκρατορία

Ο Μπράιαν Τέιτ άφησε πίσω του μια καριέρα εκατομμυρίων στο πόκερ για να δημιουργήσει την Oats Overnight, μια εταιρεία βρώμης που σήμερα ξεπερνά τα 200 εκατ. δολάρια σε έσοδα και συνεχίζει να αναπτύσσεται