Σε νέες μελέτες για τη διαχείριση των μετρητών θα προχωρήσουν οι τράπεζες – Προ των πυλών o νέος ευρωπαϊκός κανονισμός
Ποιους έμμεσους περιορισμούς «επιβάλουν» οι ελληνικές τράπεζες και τι θα πρέπει να αλλάξει για να έχουν πρόσβαση χωρίς κωλύματα οι πολίτες στα μετρητά
Σε αναθεώρηση της πολιτικής τους σε σχέση με τα μετρητά που δέχονται και κυρίως που δίνουν στους πελάτες τους θα πρέπει να προχωρήσουν οι τράπεζες, μετά από τα αυστηρά μηνύματα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση των πελατών τους στις συγκεκριμένες πληρωμές (σ.σ. δηλαδή στις πληρωμές με μετρητά).
Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός είναι ante portas και αφορά Δημόσιο, τράπεζες και εμπόρους που περιορίζουν ή και αποθαρρύνουν με αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρήσης μετρητών.
Η ΕΚΤ στέλνει αυστηρή προειδοποίηση τονίζοντας ότι η μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές δεν συνεπάγεται την κατάργηση του φυσικού χρήματος.
