Γιατί ο Κ.Μ πατάει γκάζι και πάει παντού, ο Τσίπρας και οι γλυκούληδες πρώην σύντροφοι, τα ζόρια με τα ΕΛΤΑ, ο Σαχίνης με τα αστειάκια του, το γαλλικό bid του Μυτιληναίου και η… τύχη του Φέσσα

Λοιπόν ο πρωθυπουργός παρότι ταλαιπωρείτο από το προηγούμενο Σάββατο (στην κηδεία του Σαββόπουλου) από μία ίωση η οποία τελικώς ήταν κόβιντ, πήγε παντού. Δηλαδή έφυγε από τα Χανιά, γύρισε στο γραφείο του όπου είχε δουλειά μέχρι το βράδυ της (προηγούμενης) Δευτέρας, μετά το πρωί της Τρίτης πήγε στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης και φυσικά την Τετάρτη εμφανίστηκε κανονικά αφού προέδρευσε με κόβιντ στο υπουργικό συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά από το Μ.Μ, στη βραδινή εκδήλωση του Δένδια. Γιατί το λέω; Νομίζω πρώτον ότι ο Κ.Μ ήθελε παρουσία όλης της ΝΔ να «κλείσει» το θέμα Δένδια εμφατικά και παρά την κόπωσή του πήγε στην εκδήλωση και δεύτερον, αν δει κανείς το πρόγραμμά του, την καθημερινότητά του, είναι ένας πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος που στέλνει μηνύματα παντού ότι θέλει να συνεχίσει, να το πάει μέχρι τέλους και φυσικά να ξαναδιεκδικήσει νέα θητεία. Ο Κ.Μ γενικώς έχει αποφασίσει να ανεβάσει ρυθμούς, να μπαίνει στο πλάνο και να μην αφήνει ζωτικό χώρο στους αντιπάλους του. Στις αρχές της άλλης εβδομάδας και λογικά την Τρίτη θα κάνει μια περιοδεία που «χρωστάει» στην Κομοτηνή, ενώ θέλει να επανέλθει και στη Βουλή με την ώρα του πρωθυπουργού. Ο πρώτος που θα βρει απέναντί του λογικά θα είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει καταθέσει εκ νέου μια ερώτηση για την ακρίβεια.Τα λουκέτα των ΕΛΤΑ-Σε δοκιμασία για την κυβέρνηση εξελίσσεται το ζήτημα των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που κλείνουν τόσο στην Αττική, όσο και σε νομούς της περιφέρειας. Στην Αττική μόνο κλείνουν 40 καταστήματα, ενώ σε όλη την Ελλάδα λουκέτο μπαίνει σε πάνω από 200. Μου λένε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν κάνει καμία συζήτηση και διαπραγμάτευση, καθώς τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας της επιχείρησης που έχει περάσει διάφορες περιπέτειες τα τελευταία χρόνια, αλλά το πολιτικό πρόβλημα είναι δεδομένο για την κυβέρνηση. Η μουρμούρα έχει αρχίσει και από τους «γαλάζιους» βουλευτές, αλλά και από αυτούς της αντιπολίτευσης, κάποιοι εκ των οποίων ετοιμάζουν ερωτήσεις. Μάλιστα, στο παιχνίδι μπαίνουν και οι παπάδες, με ορισμένους Μητροπολίτες με δηλώσεις τους να ζητούν παρέμβαση του πρωθυπουργού.Αίγυπτος-Η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο δοκιμάστηκε σημαντικά λόγω των εξελίξεων με τη Μονή Σινά. Το ότι ο Κ.Μ πηγαίνει σήμερα στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου, ότι θα υπάρξει υψηλόβαθμη εκπροσώπηση από τους Αιγύπτιους, αλλά και η πρόσκληση του Σίσι στον πρωθυπουργό για το νέο Μουσείο στις πυραμίδες, δείχνει ότι η ρύθμιση της εκκρεμότητας για τη Μονή «απελευθερώνει» τις ούτως ή άλλως καλές διμερείς σχέσεις.Τσίπρας-Τώρα, άκουσα αρκετά για την «επιστημονική επιτροπή» του Τσίπρα, κυρίως κριτική ότι δεν είχε τίποτα φρέσκο, καινούργιο, για να πει ο κόσμος της κεντροαριστεράς «κάτι γίνεται». Είχαμε πει από την αρχή ότι αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημά του, όχι ότι είναι και καμιά φιλοσοφία, κοινή λογική και διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα. Εδώ καλά καλά δυσκολεύεται η Νέα Δημοκρατία να βρει κάτι φρέσκο σε πρόσωπα, πού να βρει η φουκαριάρα η Αριστερά, άσε που έχει μειωθεί η ανεργία τελευταία και όποιος θέλει (πραγματικά) να δουλέψει έχει δουλειά να κάνει απ’ το να περιφέρεται στα κόμματα. Μερικοί εξ αυτών ο Χουλιαράκης, ο Λιάκος κι λίγοι ακόμα δεν είναι «κάτι φρέσκο» αλλά είναι ευπρεπείς άνθρωποι και καλοί επιστήμονες. Έως εκεί. Πάντως για να κλείσω, μου κάνει εντύπωση ειδικά στον χώρο αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ ή του πρώην ΣΥΡΙΖΑ το «ξεπάτωμα» που πέφτει αναμεταξύ τους, αδελφάκι μου. Βλέπω πώς οι αναρτήσεις αγάπης και αφοσίωσης εναλλάσσονται με εκείνες του μίσους και του αναθέματος. Και όλα αυτά στον ίδιο διαδικτυακό λογαριασμό έτσι; Μετά αναρωτιούνται γιατί όλοι μαζί δεν αθροίζουν ούτε ένα κανονικό κόμμα σε ποσοστά.ΠΑΣΟΚ-Στο μεταξύ στο ΠΑΣΟΚ, άλλη προβληματική κατάσταση έτσι; Κάθε τόσο, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή βγαίνει ο Γερουλάνος και την ψιλοπέφτει στον αρχηγό (μας) Νίκο, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο το ίδιο κάνει και η Αννούλα. Αλλά πάντα ψιλό… όχι τίποτα κανονικά, στα ίσια δηλαδή. Μία φορά τα είπε στον Παύλο (για τη βελόνα που δεν κουνιέται) και μετά τα μάζεψε λίγες ώρες μετά. Το αποτέλεσμα όπως αντιλαμβάνονται όλοι βεβαίως, θα είναι να τους πάρει μαζί στην κατηφόρα ο αρχηγός και τον Παύλο και την Αννα. Γιατί και δικαιολογημένα σού λέει ο κόσμος «κάντε κάτι ή μη μιλάτε και μάλιστα με μισόλογα» κάθε μέρα.Η στροφή του Ευάγγελου Μυτιληναίου και η νέα εξαγορά-Οι μέτοχοι της MEΤLEN φαίνεται να ικανοποιούνται βλέποντας τον Ευάγγελο να ενισχύει τη μετοχή μέσω συνεχών αγορών. Στο παρελθόν, υπήρξε δυσαρέσκεια λόγω της προτίμησής του στα ΕΛΠΕ, με αρκετούς να θεωρούν ότι η κρατικοδίαιτη φύση τους δεν ευνοεί την ενσωμάτωσή τους στη METLEN. Με την εξαγορά να μην προχωρά, η στροφή του Ευάγγελου προς τη METLEN εκτιμάται από τους μετόχους και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης. Οι πηγές στο Λονδίνο θέλουν τον Ευάγγελο Μυτιληναίο να είναι έτοιμος να μπιντάρει κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο μήνα για ένα γαλλικό εργοστάσιο αλουμινίου. Αν κλείσει αυτό το deal θα υπάρχουν εντυπωσιακές συνέργειες καθώς, μεταξύ άλλων, η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου τροφοδοτείται από πυρηνική ενέργεια παρακαλώ. Στο συγκεκριμένο εγχείρημα η METLEN έχει σύμβουλο την Bank of America. Η προοπτική απόκτησης του συγκεκριμένου εργοστασίου μεταβάλλει δραστικά τα μεγέθη του ομίλου στον τομέα της μεταλλουργίας.Εξαντλήθηκε η τύχη του Θ. Φέσσα;