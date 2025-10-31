Γιατί ο Κ.Μ πατάει γκάζι και πάει παντού, ο Τσίπρας και οι γλυκούληδες πρώην σύντροφοι, τα ζόρια με τα ΕΛΤΑ, ο Σαχίνης με τα αστειάκια του, το γαλλικό bid του Μυτιληναίου και η… τύχη του Φέσσα
Χαίρετε, ξεκινάω με μία «λεπτομέρεια» από τις τελευταίες εμφανίσεις του Μητσοτάκη, η μία στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης και η άλλη προχθεσινή εκδήλωση του Δένδια στο Πεντάγωνο, παρουσία όλου σχεδόν του κόμματος
Λοιπόν ο πρωθυπουργός παρότι ταλαιπωρείτο από το προηγούμενο Σάββατο (στην κηδεία του Σαββόπουλου) από μία ίωση η οποία τελικώς ήταν κόβιντ, πήγε παντού. Δηλαδή έφυγε από τα Χανιά, γύρισε στο γραφείο του όπου είχε δουλειά μέχρι το βράδυ της (προηγούμενης) Δευτέρας, μετά το πρωί της Τρίτης πήγε στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης και φυσικά την Τετάρτη εμφανίστηκε κανονικά αφού προέδρευσε με κόβιντ στο υπουργικό συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά από το Μ.Μ, στη βραδινή εκδήλωση του Δένδια. Γιατί το λέω; Νομίζω πρώτον ότι ο Κ.Μ ήθελε παρουσία όλης της ΝΔ να «κλείσει» το θέμα Δένδια εμφατικά και παρά την κόπωσή του πήγε στην εκδήλωση και δεύτερον, αν δει κανείς το πρόγραμμά του, την καθημερινότητά του, είναι ένας πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος που στέλνει μηνύματα παντού ότι θέλει να συνεχίσει, να το πάει μέχρι τέλους και φυσικά να ξαναδιεκδικήσει νέα θητεία. Ο Κ.Μ γενικώς έχει αποφασίσει να ανεβάσει ρυθμούς, να μπαίνει στο πλάνο και να μην αφήνει ζωτικό χώρο στους αντιπάλους του. Στις αρχές της άλλης εβδομάδας και λογικά την Τρίτη θα κάνει μια περιοδεία που «χρωστάει» στην Κομοτηνή, ενώ θέλει να επανέλθει και στη Βουλή με την ώρα του πρωθυπουργού. Ο πρώτος που θα βρει απέναντί του λογικά θα είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει καταθέσει εκ νέου μια ερώτηση για την ακρίβεια.
Τα λουκέτα των ΕΛΤΑ
-Σε δοκιμασία για την κυβέρνηση εξελίσσεται το ζήτημα των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που κλείνουν τόσο στην Αττική, όσο και σε νομούς της περιφέρειας. Στην Αττική μόνο κλείνουν 40 καταστήματα, ενώ σε όλη την Ελλάδα λουκέτο μπαίνει σε πάνω από 200. Μου λένε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν κάνει καμία συζήτηση και διαπραγμάτευση, καθώς τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας της επιχείρησης που έχει περάσει διάφορες περιπέτειες τα τελευταία χρόνια, αλλά το πολιτικό πρόβλημα είναι δεδομένο για την κυβέρνηση. Η μουρμούρα έχει αρχίσει και από τους «γαλάζιους» βουλευτές, αλλά και από αυτούς της αντιπολίτευσης, κάποιοι εκ των οποίων ετοιμάζουν ερωτήσεις. Μάλιστα, στο παιχνίδι μπαίνουν και οι παπάδες, με ορισμένους Μητροπολίτες με δηλώσεις τους να ζητούν παρέμβαση του πρωθυπουργού.
Αίγυπτος
-Η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο δοκιμάστηκε σημαντικά λόγω των εξελίξεων με τη Μονή Σινά. Το ότι ο Κ.Μ πηγαίνει σήμερα στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου, ότι θα υπάρξει υψηλόβαθμη εκπροσώπηση από τους Αιγύπτιους, αλλά και η πρόσκληση του Σίσι στον πρωθυπουργό για το νέο Μουσείο στις πυραμίδες, δείχνει ότι η ρύθμιση της εκκρεμότητας για τη Μονή «απελευθερώνει» τις ούτως ή άλλως καλές διμερείς σχέσεις.
Τσίπρας
-Τώρα, άκουσα αρκετά για την «επιστημονική επιτροπή» του Τσίπρα, κυρίως κριτική ότι δεν είχε τίποτα φρέσκο, καινούργιο, για να πει ο κόσμος της κεντροαριστεράς «κάτι γίνεται». Είχαμε πει από την αρχή ότι αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημά του, όχι ότι είναι και καμιά φιλοσοφία, κοινή λογική και διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα. Εδώ καλά καλά δυσκολεύεται η Νέα Δημοκρατία να βρει κάτι φρέσκο σε πρόσωπα, πού να βρει η φουκαριάρα η Αριστερά, άσε που έχει μειωθεί η ανεργία τελευταία και όποιος θέλει (πραγματικά) να δουλέψει έχει δουλειά να κάνει απ’ το να περιφέρεται στα κόμματα. Μερικοί εξ αυτών ο Χουλιαράκης, ο Λιάκος κι λίγοι ακόμα δεν είναι «κάτι φρέσκο» αλλά είναι ευπρεπείς άνθρωποι και καλοί επιστήμονες. Έως εκεί. Πάντως για να κλείσω, μου κάνει εντύπωση ειδικά στον χώρο αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ ή του πρώην ΣΥΡΙΖΑ το «ξεπάτωμα» που πέφτει αναμεταξύ τους, αδελφάκι μου. Βλέπω πώς οι αναρτήσεις αγάπης και αφοσίωσης εναλλάσσονται με εκείνες του μίσους και του αναθέματος. Και όλα αυτά στον ίδιο διαδικτυακό λογαριασμό έτσι; Μετά αναρωτιούνται γιατί όλοι μαζί δεν αθροίζουν ούτε ένα κανονικό κόμμα σε ποσοστά.
ΠΑΣΟΚ
-Στο μεταξύ στο ΠΑΣΟΚ, άλλη προβληματική κατάσταση έτσι; Κάθε τόσο, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή βγαίνει ο Γερουλάνος και την ψιλοπέφτει στον αρχηγό (μας) Νίκο, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο το ίδιο κάνει και η Αννούλα. Αλλά πάντα ψιλό… όχι τίποτα κανονικά, στα ίσια δηλαδή. Μία φορά τα είπε στον Παύλο (για τη βελόνα που δεν κουνιέται) και μετά τα μάζεψε λίγες ώρες μετά. Το αποτέλεσμα όπως αντιλαμβάνονται όλοι βεβαίως, θα είναι να τους πάρει μαζί στην κατηφόρα ο αρχηγός και τον Παύλο και την Αννα. Γιατί και δικαιολογημένα σού λέει ο κόσμος «κάντε κάτι ή μη μιλάτε και μάλιστα με μισόλογα» κάθε μέρα.
Η στροφή του Ευάγγελου Μυτιληναίου και η νέα εξαγορά
-Οι μέτοχοι της MEΤLEN φαίνεται να ικανοποιούνται βλέποντας τον Ευάγγελο να ενισχύει τη μετοχή μέσω συνεχών αγορών. Στο παρελθόν, υπήρξε δυσαρέσκεια λόγω της προτίμησής του στα ΕΛΠΕ, με αρκετούς να θεωρούν ότι η κρατικοδίαιτη φύση τους δεν ευνοεί την ενσωμάτωσή τους στη METLEN. Με την εξαγορά να μην προχωρά, η στροφή του Ευάγγελου προς τη METLEN εκτιμάται από τους μετόχους και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης. Οι πηγές στο Λονδίνο θέλουν τον Ευάγγελο Μυτιληναίο να είναι έτοιμος να μπιντάρει κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο μήνα για ένα γαλλικό εργοστάσιο αλουμινίου. Αν κλείσει αυτό το deal θα υπάρχουν εντυπωσιακές συνέργειες καθώς, μεταξύ άλλων, η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου τροφοδοτείται από πυρηνική ενέργεια παρακαλώ. Στο συγκεκριμένο εγχείρημα η METLEN έχει σύμβουλο την Bank of America. Η προοπτική απόκτησης του συγκεκριμένου εργοστασίου μεταβάλλει δραστικά τα μεγέθη του ομίλου στον τομέα της μεταλλουργίας.
Εξαντλήθηκε η τύχη του Θ. Φέσσα;
Η ακτοπλοΐα ξεκίνησε από νωρίς την “κλάψα”
-Ένα άλλο ανάποδο μας έρχεται από τους επιχειρηματίες της ακτοπλοΐας που έχουν βάλει από τώρα εμπρός την “κλάψα” προς αρμοδίους και απειλούν με αυξήσεις εισιτηρίων από τον προσεχή Μάιο. Ανησυχούν για την πορεία που θα έχουν οι τιμές στο πετρέλαιο, επικαλούνται το κόστος για τα δικαιώματα εκπομπών, γκρινιάζουν για τα υψηλά λειτουργικά έξοδα κόκ. Ένα ιδιότυπο αλισβερίσι με ανεπίσημα αιτήματα για μειώσεις ΦΠΑ, επιδοτήσεις κ.λπ. Θα μου πείτε, εδώ οι ακτοπλόοι ζητούν να πληρώσουμε εμείς για το πρασίνισμα του στόλου τους, αυξήσεις δεν θα ζητούσαν;
Eurobank
-Από τις χθεσινές ανακοινώσεις για το 9μηνο της Eurobank η στήλη κρατά δύο σημεία: Το πρώτο είναι η αύξηση κατά 3,7% των προβλέψεων που κατά τη διοίκηση είναι αποτέλεσμα της μεγέθυνσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας και όχι της επικείμενης ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θα επαναδιαπραγματευτεί η Εurobank το ύψος των προμηθειών με την Do Value για τη διαχείριση των NPLs. Ελπίζω η διαπραγμάτευση να μην είναι σαν αυτή που έγινε για τη Eurolife.
Αχ… βρε Σαχίνη... με τα καλαμπούρια σου
-Λίγο πιο… άτεχνο απ’ όσο θα επέτρεπε η περίσταση βγήκε το χιούμορ του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου για τα μέτρα κατά της λειψυδρίας. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για το χρόνιο πρόβλημα των διαρροών, που κοστίζουν εκατοντάδες κυβικά μέτρα νερού καθημερινά, ο Χ. Σαχίνης επιχείρησε να ελαφρύνει το κλίμα λέγοντας πως «του κάνει εντύπωση που δεν υπάρχουν σοβαρότερα θέματα για να απασχολήσουν τα media». Η ατάκα αυτή, ωστόσο, προκάλεσε την άμεση αλλά κομψή παρέμβαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος απάντησε: «Σωστά κάνουν οι δημοσιογράφοι και ασχολούνται με τις διαρροές, γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, τη στιγμή που χάνεται νερό και η χώρα αντιμετωπίζει έντονα φαινόμενα λειψυδρίας». Με μία φράση, ο υπουργός επανέφερε τη συζήτηση στη σοβαρότητά της, υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση του νερού δεν προσφέρεται για ελαφρότητα. Στη συνέχεια, ο Χ. Σαχίνης διευκρίνισε ότι το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ είναι εξαιρετικά παλαιό και η πλήρης αντικατάστασή του θα ξεπερνούσε το ύψος των 2,5 δισ. ευρώ του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Γι’ αυτό και, όπως είπε, η εταιρεία στοχεύει να αντιμετωπίσει το 15% των διαρροών και να το κατεβάσει στο 11% επενδύοντας σε τεχνολογικές λύσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό και την τοπική αποκατάσταση των διαρροών. Δεν ήταν όμως το μόνο… επεισόδιο της ημέρας μεταξύ του CEO και του υπουργού. Λίγο αργότερα, σε ερώτηση για το πώς θα διαχειριστεί η ΕΥΔΑΠ περιβαλλοντικά τα άλατα που προκύπτουν από τη διαδικασία της αφαλάτωσης (αλμόλοιπο) ο Σαχίνης χαριτολόγησε λέγοντας πως «στην ΕΥΔΑΠ έχουμε πολλές λάσπες (εννοώντας και της Ψυττάλειας), κοινώς… κυλιόμαστε στις λάσπες». Η ατάκα προκάλεσε χαμόγελα στην αίθουσα, αλλά και τη διακριτική πλην σαφή παρατήρηση του υπουργού: «Αυτό δεν είναι και πολύ κομψό να το λέμε έτσι». Μικρά στιγμιότυπα, αλλά με νόημα. Το χιούμορ έχει τη θέση του, αρκεί να μην ξεχειλίζει, ειδικά όταν το θέμα είναι το νερό!
Το φιλόδοξο πλάνο των 2,5 δισ. ευρώ και οι χρόνοι εκτέλεσης
-Πάμε τώρα στο επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΔΑΠ που θα δαπανήσει 2,5 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, οι επενδύσεις αφορούν νέες γεωτρήσεις, την ενίσχυση του τροφοδοτικού δικτύου της Δ. Αττικής και την αύξηση της παροχής νερού στα Ν. Προάστια, τη μείωση των διαρροών και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, μονάδες αφαλάτωσης και βέβαια το έργο «Εύρυτος» που αφορά τη μερική εκτροπή των Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς Εύηνο. Σχολιάζοντας το χθεσινό «πακέτο» μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, παράγοντες της αγοράς ανέφεραν πως τώρα αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα. Ο σχεδιασμός είναι καλός και οι προθέσεις ακόμη καλύτερες, επισημαίνουν. Ωστόσο, όλα θα κριθούν στο πεδίο της εφαρμογής και της ταχείας υλοποίησης των έργων ύψους 2,5 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν. Και αυτό καθώς –τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα τεχνικά έργα– η χώρα έχει να επιδείξει ιστορικό καθυστερήσεων και παλινωδιών. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το φράγμα Ασωπού Κορινθίας, το οποίο επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2020, αλλά μόλις πριν από λίγες ημέρες επανεκκίνησε η κατασκευή του με στόχο να είναι έτοιμο μέσα στο 2027.
Η ενεργειακή αναδιάταξη που χρυσώνει τους Ελληνες εφοπλιστές
-Στους διαδρόμους της Wall Street και στα ενεργειακά desks του Χιούστον, ψιθυρίζεται εδώ και μήνες πως ο «απογαλακτισμός» της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο δεν είναι απλώς μια γεωπολιτική μετατόπιση, αλλά η αρχή ενός νέου χρηματοοικονομικού κύματος - και στην κορυφή του κύματος, όπως πάντα, επιπλέουν οι Έλληνες εφοπλιστές. Με την Ευρώπη να αποχαιρετά οριστικά το ρωσικό φυσικό αέριο ως το 2028, οι ΗΠΑ αναδεικνύονται στον νέο «μεγάλο προμηθευτή» LNG. Το ενδιαφέρον; Κάθε επιπλέον δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα αμερικανικού αερίου προς την Ευρώπη σημαίνει περισσότερα δεξαμενόπλοια LNG στα νερά του Ατλαντικού - και οι Έλληνες ελέγχουν ήδη το 25% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στα χρηματιστηριακά γραφεία της Νέας Υόρκης, μεγάλοι οίκοι επενδύσεων «διαβάζουν» τον ελληνικό στόλο ως τον πιο άμεσο ωφελημένο της ενεργειακής αναδιάταξης. Το κόστος μεταφοράς LNG αυξάνεται, οι ναύλοι εκτοξεύονται, και οι παραγγελίες για νέα πλοία στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας έχουν πάρει φωτιά - αρκετές με ελληνική υπογραφή. Η Ελλάδα, στο μεταξύ, μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με υποδομές όπως η Ρεβυθούσα, η Αλεξανδρούπολη και οι νέοι πλωτοί σταθμοί FSRU, λειτουργεί πλέον ως η «πύλη» του αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Στο παρασκήνιο, οι Έλληνες εφοπλιστές συζητούν απευθείας με αμερικανικούς traders για μακροχρόνιες συνεργασίες. «Όποιος ελέγχει τη ροή του LNG, θα ελέγχει και το νέο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρώπης» λέει χαρακτηριστικά ανώτερο στέλεχος μεγάλης επενδυτικής τράπεζας. Από τα decks των ελληνικών πλοίων μέχρι τα trading floors του Μανχάταν, ένα είναι βέβαιο: το «τέλος» του ρωσικού αερίου ίσως σημάνει την αρχή μιας ελληνικής χρυσής δεκαετίας στις θάλασσες του LNG.
Ψάχνουν τους μετόχους των ναυτιλιακών εταιρειών
-Μεγαλώνει η ανησυχία στα γραφεία των εισηγμένων στη Wall Street, ναυτιλιακών εταιρειών μεταξύ των οποίων 31 ελληνικών συμφερόντων. Αυτή τη φορά όχι για τους ναύλους ή τη ζήτηση χωρητικότητας, αλλά για κάτι πιο σύνθετο: την ταυτότητα των μετόχων. Οι νέοι κανονισμοί της Κίνας για τα λιμενικά τέλη, που θέτουν όριο 25% στη συμμετοχή αμερικανικών κεφαλαίων σε πλοιοκτήτριες εταιρείες, έχουν προκαλέσει σιωπηρές αλλά έντονες κινήσεις στο παρασκήνιο. Βέβαια, μετά την εμπορική συμφωνία Τραμπ-Σι το Πεκίνο θα παγώσει για έναν χρόνο τις ταρίφες αυτές. «Κρύο-ζέστη ο Τραμπ» μου σχολίασε μεγάλο όνομα του ελληνικού εφοπλισμού. Στο μεταξύ, στελέχη μεγάλων εισηγμένων ναυτιλιακών παραδέχονται ότι η εικόνα των μετόχων τους είναι πιο θολή από ποτέ. Οι μετοχές κατέχονται μέσω brokers, funds και ETFs, όπου οι τελικοί δικαιούχοι συχνά δεν αποκαλύπτονται. Όπως λέει διευθύνων σύμβουλος εισηγμένης εταιρείας, «όταν οι Κινέζοι ζητούν να μάθουν ποιος έχει το 25%, η μόνη ειλικρινής απάντηση είναι: ''δεν ξέρουμε''». Η Star Bulk, η DHT Holdings και η Global Ship Lease έχουν ήδη αναφέρει επίσημα ότι δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν την εθνικότητα των μετόχων τους. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, γίνονται εσωτερικοί έλεγχοι και προσεκτικές αναδιαρθρώσεις για να αποτραπεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο παρερμηνείας από το Πεκίνο παρά την αναβολή ισχύος της εφαρμογής των κυρώσεων. Η υπόθεση δεν έχει πάρει δημοσιότητα – τουλάχιστον όχι ακόμη. Όμως στις αίθουσες συσκέψεων του Μανχάταν τα τηλέφωνα χτυπάνε αθόρυβα και τα excel ενημερώνονται συνεχώς. Οι εταιρείες ψάχνουν απάντηση σε ένα φαινομενικά απλό ερώτημα: ποιος πραγματικά κρατάει τις μετοχές τους; Στελέχη που γνωρίζουν το θέμα σημειώνουν πως οι κινεζικές αρχές φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική εικόνα παρά για τους αριθμούς: «Αυτό που θέλουν να ακούσουν είναι ότι δεν είσαι αμερικανικός όμιλος.».
Το πακέτο στην ΕΛΙΝΟΙΛ
-Επενδυτικό ενδιαφέρον προέκυψε χθες ξαφνικά για τη μετοχή της ΕΛΙΝΟΙΛ, τρεις μόλις μέρες αφού έπιασε δουλειά το νέο διοικητικό της συμβούλιο. Ένα μεγάλο πακέτο αξίας 3,69 εκατ. ευρώ άλλαξε χέρια στις 12.35 το μεσημέρι και προκάλεσε συζητήσεις. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, ένας από τους μετόχους της ΕΛΙΝΟΙΛ ο κ. Κυνηγός, πούλησε 897.000 μετοχές (3,76% του μετοχικού κεφαλαίου) στην τιμή των 3 ευρώ με αποδέκτες την οικογένεια (τα παιδιά) του Σπύρου Καρνέση. Άλλωστε στο νέο Δ.Σ. της ΕΛΛΙΝΟΙΛ οι δύο κόρες του Σπύρου Καρνέση, η Ανζελίκ και η Ελευθερία θα έχουν αυξημένες εποπτικές αρμοδιότητες…
Το παιχνίδι του MSCI και την Τράπεζα Κύπρου
-Με το βλέμμα στραμμένο στο βράδυ της 5ης Νοεμβρίου κινούνται οι επενδυτές στη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου. Η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI θα ανακοινωθεί το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου, ενώ το rebalancing θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου. Πολλοί πιστεύουν ότι η Κύπρου θα αποτελέσει τη 10η μετοχή του MSCI Greece Standard. H κεφαλαιοποίησή της έχει ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ η μετοχή κερδίζει περισσότερο από 89% τον τελευταίο χρόνο και χθες έκλεισε στα 8,1€. Η Eurobank Equities πιστεύει ότι η μετοχή μπορεί να ξεπεράσει τα 10€, αφού η Τράπεζα Κύπρου έχει ολοκληρώσει μία από τις πιο εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις στην Ευρώπη.
Χαλάει το πάρτι 11 μηνών
-Εκτός κι αν πέσει μάννα εξ ουρανού σήμερα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μια λαμπρή περίοδος 11 μηνών συνεχούς ανόδου για τον Γενικό Δείκτη. Ο Οκτώβριος ξεκίνησε με τον Γενικό Δείκτη στις 2.034 μονάδες οι οποίες δύσκολα θα καλυφθούν σήμερα για να ξαναφέρουν θετικό πρόσημο στη μηνιαία απόδοση της αγοράς. Στα παρόντα επίπεδα τιμών, η Αθήνα δεν αποτελεί πλέον φωτεινή εξαίρεση στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια ανάμεσα σε πολέμους, ένταση πυρηνικών δοκιμών και πολλές κοινωνικές εντάσεις. Στη χθεσινή συνεδρίαση, η βοήθεια από τον ΟΤΕ (+0,68% στα 16,4€) και την JUMBO (+0,73% στα 27,5€) δεν ήταν αρκετή για να στηρίξει τον Γενικό Δείκτη που υποφέρει από τις πωλήσεις κερδοφόρων θέσεων στον τραπεζικό κλάδο και αδυναμία των αγοραστών στα υπόλοιπα bluechips. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε χθες στις 2.005,2 (-1%), με αξία συναλλαγών στα 195,02 εκατ.€ εκ των οποίων τα 25,3 εκατ.€ σε πακέτα. Η Piraeus με αξία συναλλαγών 29,8 εκατ. θα ξεκινήσει σήμερα τη συνεδρίαση, την ημέρα που ανακοινώνει αποτελέσματα 9μήνου, από τα 6,82 ευρώ (-2,18%). Η Εθνική (-2,01%) στα 12,68€, η Eurobank (-1,88% στα 3,34 ευρώ) ενώ στην Alpha τα swap μετοχών (όλα μικρότερα του 5%) έδωσαν ενδιαφέρον στη συνεδρίαση, μετά την αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στο 29,5%, ενώ η μετοχή έκλεινε στα 3,47€ (-0,29%). Ούτε ο ΤΙΤΑΝ παρά τη διανομή μερίσματος από την Αμερική κατάφερε να αντισταθεί στις ρευστοποιήσεις κι έκλεισε στα 39,3€ (-2%). Η Cenergy συνεχίζει ακάθεκτη και αδιάφορη για τα τεκταινόμενα σε νέα ιστορικά υψηλά (+1,27% στα 14,38€) κι από κοντά υπερήφανη μητέρα η ΒΙΟΧΑΛΚΟ (+1,33% στα 8,40€). Η ΔΕΗ (+0,8% στα 15,20) παίρνει θέση για τις ανακοινώσεις της 16ης Νοεμβρίου.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη ζορίζει τις διαφημιστικές εταιρείες
-Η εταιρεία Wire and Plastic Products (WPP), ήταν αρχικά μια βρετανική κατασκευαστική εταιρεία… καλαθιών που ιδρύθηκε το 1971. Ο Sir Martin Sorrell αγόρασε την εταιρεία το 1985 και τη χρησιμοποίησε ως όχημα για να δημιουργήσει έναν τεράστιο διαφημιστικό όμιλο μέσω εξαγορών. Εξαγόρασε κολοσσούς όπως την J. Walter Thompson (1987) και την Ogilvy & Mather (1989), μετατρέποντας την WPP από κατασκευαστή καλαθιών σε παγκόσμιο ηγέτη των επικοινωνιακών υπηρεσιών. Αυτός λοιπόν ο παγκόσμιος διαφημιστικός κολοσσός βλέπει αυτές τις μέρες τη μετοχή του να καταρρέει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008. Η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος, Cindy Rose, έχει κληρονομήσει έναν όμιλο σε κρίση ταυτότητας. Οι μειώσεις στις προβλέψεις για οργανική ανάπτυξη στις ΗΠΑ (-5,9%) και τη Βρετανία (-8,9%) δεν αντανακλούν απλώς μακροοικονομικές πιέσεις. Αποκαλύπτουν μια δομική μετατόπιση: οι παραδοσιακοί πελάτες αναζητούν πλέον εσωτερικές λύσεις, ενισχυμένες με AI εργαλεία που κοστίζουν ελάχιστα σε σχέση με τις συμβουλευτικές αμοιβές που απαιτεί η WPP. Οι πελάτες της παράγουν πλέον μέσα σε λίγες ώρες αυτό που παλαιότερα απαιτούσε εβδομάδες σκληρής δουλειάς από δημιουργικές ομάδες. Η WPP προχώρησε σε απολύσεις και περικοπές δαπανών. Η νέα CEO ανακοίνωσε μια αναδιάρθρωση που θυμίζει περισσότερο αμυντική τακτική παρά στρατηγική επανίδρυσης. Η ίδια η Rose προέρχεται από τον τεχνολογικό χώρο, όχι από την παραδοσιακή διαφήμιση. Αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια ριζική στροφή προς μοντέλα συνδρομητικών υπηρεσιών ή πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, η απόδοση της μετοχής υποδηλώνει ότι οι επενδυτές δεν πιστεύουν σε γρήγορη ανάκαμψη. Η ερώτηση δεν είναι πλέον αν η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη διαφήμιση, αλλά ποιοι θα επιβιώσουν από αυτόν τον μετασχηματισμό.
Όταν χάνουν και οι μεγάλοι δισεκατομμύρια
-Με το άνοιγμα της χθεσινής συνεδρίασης στη Wall Street η μετοχή της Meta Platforms κατρακύλησε πάνω από -10% χάνοντας δεκάδες δισεκατομμύρια από την κεφαλαιοποίησή της μέσα σε λίγη ώρα. Πολλοί απέδωσαν την πτώση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου. Τα έσοδα της Meta έφτασαν τα 51,24 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Της ήρθε όμως μια ξαφνική φορολογική επιβάρυνση 15,93 δισ. δολαρίων και τα καθαρά κέρδη κατέρρευσαν (-83%) σε σχέση με πέρυσι, από 15,7 σε μόλις 2,7 δισ. δολάρια. Το πρόβλημα όμως είναι βαθύτερο. Η πραγματική ανησυχία των επενδυτών εστιάζεται στις εκρηκτικές δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Meta αύξησε τις προβλέψεις κεφαλαιουχικών δαπανών για το 2025 σε 72 δισ. δολάρια, από προηγούμενη εκτίμηση 66-72 δισ. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποδίδουν ήδη στον πυρήνα της επιχείρησης. Πολλοί όμως πιστεύουν πως η Meta χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη κυρίως για να ενισχύσει τη διαφημιστική της δραστηριότητα και τη δέσμευση των χρηστών. Τα λεφτά είναι πολλά, οι επενδύσεις μεγάλες και οι επενδυτικές προσδοκίες ακόμη μεγαλύτερες, για μια εταιρεία που αξίζει 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Πηγή: www.newmoney.gr
