Metlen: Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αγόρασε 50.000 μετοχές έναντι 2,11 εκατ. ευρώ
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 42,2 ευρώ ανά μετοχή
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, προχώρησε στις 27 Οκτωβρίου στην αγορά 50.000 μετοχών της εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην τιμή των 42,2019 ευρώ ανά μετοχή, με την αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 2,11 εκατ. ευρώ (συνολική αξία συναλλαγής: 2.110.095 ευρώ).
Η συναλλαγή γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που απορρέουν από την κύρια εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και τη δευτερεύουσα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, βάσει του Άρθρου 19(3) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 περί κατάχρησης αγοράς (MAR), όπως αυτός εφαρμόζεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για αρχική γνωστοποίηση συναλλαγής προσώπου υπόχρεου σε γνωστοποίηση (PDMR), η οποία αφορά τον ίδιο τον πρόεδρο και CEO της εταιρείας, Ευάγγελο Μυτιληναίο.
