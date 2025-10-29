Το νέο «χρυσάφι» της Wall Street: Η Nvidia έτοιμη να ξεπεράσει σε αξία τα $5 τρισεκατομμύρια - Πώς η AI μεταμόρφωσε την εταιρεία
Η εκτόξευση της μετοχής και οι νέες παραγγελίες για τσιπ και υπερυπολογιστές απογειώνουν τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό
Η Nvidia ετοιμάζεται να ανοίξει την Τετάρτη στην Wall Street με αξία άνω των 5 τρισ. δολαρίων και θα γίνει η πρώτη εταιρεία στην ιστορία που φτάνει αυτό το ορόσημο, μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι που την έχει μετατρέψει σε κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι μετοχές του αμερικανικού κολοσσού σημείωσαν άλμα 2,8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, έπειτα από την ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ (κεντρ. φωτ.) για παραγγελίες μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας 500 δισ. δολαρίων και σχέδια κατασκευής επτά υπερυπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Όπως σημειώνει το Reuters, το γεγονός σηματοδοτεί τη θεαματική μετάβαση της Nvidia από κατασκευαστή εξειδικευμένων γραφικών επεξεργαστών σε θεμέλιο λίθο της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, ξεπερνώντας σε αξία κολοσσούς όπως Apple, Microsoft και Alphabet, και καθιστώντας τον Χουάνγκ σύμβολο της Silicon Valley.
Το νέο ρεκόρ έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την επίτευξη αξίας 4 τρισ. δολαρίων τον Ιούλιο, αποδεικνύοντας έναν ρυθμό ανάπτυξης χωρίς προηγούμενο στις σύγχρονες αγορές. Αναλυτές τονίζουν ότι η άνοδος αντανακλά την πίστη των επενδυτών ότι οι δαπάνες για AI θα συνεχίσουν να αυξάνονται σε όλους τους κλάδους, αν και ορισμένοι προειδοποιούν για φουσκωμένες αποτιμήσεις.
Οι ανακοινώσεις του Χουάνγκ στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia στην Ουάσιγκτον ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον πρωταγωνιστικό ρόλο της εταιρείας στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας από τους υπερυπολογιστές, που θα κατασκευαστεί σε συνεργασία με την Oracle, θα ενσωματώνει 100.000 τσιπ Blackwell της Nvidia.
Τα τσιπ Blackwell έχουν μετατραπεί σε αντικείμενο συζητήσεων στις αμερικανο-κινεζικές σχέσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει την Τετάρτη ότι σκοπεύει να θέσει το θέμα στη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.
Η Apple και η Microsoft, που ξεπέρασαν τα 4 τρισ. δολάρια νωρίτερα μέσα στο έτος, παραμένουν ισχυροί ανταγωνιστές, με την πρώτη να ενισχύεται από τις πωλήσεις του iPhone 17 και τη δεύτερη να αναπροσαρμόζει την αξία της συμμετοχής της στην OpenAI στα 135 δισ. δολάρια.
