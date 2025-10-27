Επιστολή Eurometaux (Μυτιληναίος): Άμεση δράση από την ΕΕ για το ενεργειακό κόστος
Στην επιστολή της Eurometaux τονίζεται ότι το ουσιαστικό ζητούμενο παραμένει η άμεση ανάληψη δράσης από την Κομισιόν για τη μείωση του ενεργειακού κόστους
Με επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, η Eurometaux στην οποία είναι πρόεδρος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος της Metlen, εκτιμά ότι οι κοινές παρεμβάσεις της βιομηχανίας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ώστε το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων να περιλαμβάνει σαφείς αναφορές στον ρόλο των ενεργοβόρων κλάδων και στην ανάγκη τεχνολογικής ουδετερότητας στη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ.
Η Eurometaux, αποτιμά θετικά τα συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία αναγνωρίζουν την ανάγκη στήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών, ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, το ουσιαστικό ζητούμενο παραμένει η άμεση ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
Μάλιστα, πιστεύει ότι η συντονισμένη παρέμβαση της βιομηχανίας έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων να περιλαμβάνει σαφείς αναφορές στους ενεργοβόρους κλάδους και στην ανάγκη τεχνολογικής ουδετερότητας.
