Από τις σκηνές των φοιτητών στα έξυπνα σπίτια του μέλλοντος: Η Ευρώπη ρίχνει €400 εκατ. για τη στεγαστική κρίση

Εν μέσω στεγαστικής κρίσης που πλήττει εκατομμύρια πολίτες, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοινώνει σήμερα πρόγραμμα για προσιτά, ενεργειακά αποδοτικά και βιώσιμα σπίτια σε ολόκληρη την Ευρώπη