Wall Street: Hπια ανάκαμψη μετά το «σήμα ηρεμίας» του Τραμπ για την Κίνα - Άνοδος στις περιφερειακές τράπεζες

Τα θετικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο για πρόοδο στις συνομιλίες με την Κίνα καταλάγιασαν την αναταραχή στην αγορά, όπως και η ανάκαμψη των περιφερειακών τραπεζών μετά το χθεσινό sell-off - Σημαντικά πενθήμερα κέρδη για όλους τους δείκτες