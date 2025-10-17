Wall Street: Hπια ανάκαμψη μετά το «σήμα ηρεμίας» του Τραμπ για την Κίνα - Άνοδος στις περιφερειακές τράπεζες
Τα θετικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο για πρόοδο στις συνομιλίες με την Κίνα καταλάγιασαν την αναταραχή στην αγορά, όπως και η ανάκαμψη των περιφερειακών τραπεζών μετά το χθεσινό sell-off - Σημαντικά πενθήμερα κέρδη για όλους τους δείκτες
Η μεταβλητότητα στη Wall Street αποκλιμακώθηκε στο τέλος μιας νευρικής εβδομάδας, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περιόρισαν την ανησυχία των επενδυτών γύρω από τις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα, ενώ και οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών ανάρρωσαν μετά το χθεσινό sell-off. Έτσι και οι τρεις βασικοί δείκτες «έκλεισαν» σε θετικό έδαφος.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,52% στις 46.190 μονάδες, ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,53% στις 6.664 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,52% φτάνοντας τις 22.679 μονάδες.
Συνολικά για την εβδομάδα, παρά και τις απώλειες της Πέμπτης, ο απολογισμός είναι θετικός. Ο S&P 500 κέρδισε συνολικά 1,7% με ώθηση από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα όπως και ο Dow Jones, ενώ ο Nasdaq κέρδισε τα σκήπτρα με άλμα 2,2%.
Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις ενισχύθηκαν καλύπτοντας ωστόσο μόνο ένα μέρος των χθεσινών απωλειών, με το 10ετές να ανεβαίνει και πάλι πάνω από το 4%, στο 4,003% και το 2ετές να φτάνει το 3,462%.
Ο δείκτης φόβου CBOE Volatility Index που χθες είχε ανέβει έως και στις 25 μονάδες, σήμερα υποχώρησε σημαντικά παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο των 20 μονάδων, στις 21,46.
«Οι ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας, η υποτονική παγκόσμια ανάπτυξη και οι υπερτιμημένες αποτιμήσεις, σε συνδυασμό με τον πιστωτικό κίνδυνο στις αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες, προστίθενται στον κατάλογο των ανησυχιών», εξήγησε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της City Index και Forex.com. «Αλλά αρκεί μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα από τον Τραμπ για να προκαλέσει ριζική αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα».
Πραγματικά, το κλίμα βελτιώθηκε άρδην μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πηγαίνουν καλά στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα», προσθέτοντας ότι πως η συνάντησή του με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «θα προχωρήσει κανονικά». Πρόκειται για τη συνάντηση που έχει οριστεί για τα τέλη του μηνός ανάμεσα στους δύο ηγέτες, στο περιθώριο της συνόδου του APEC, στη Νότιο Κορέα.
Επιπλέον και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε πως θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον Κινέζο ομόλογο του, τις επόμενες ώρες, σε μια προφανή προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι εκατέρωθεν.
Η ανάκαμψη των αγορών ενισχύθηκε και από θετικά αποτελέσματα ορισμένων περιφερειακών τραπεζών, μόλις μία ημέρα μετά τη «βουτιά» που προκάλεσαν οι φόβοι για την ποιότητα του πιστωτικού χαρτοφυλακίου τους. Πολλοί αναλυτές, εξάλλου, έσπευσαν να επισημάνουν ότι τα περιστατικά που σημειώθηκαν ήταν μεμονωμένα και οδηγούν σε μια ευρύτερη κρίση στον κλάδο.
Έτσι, η Zions και η Western Alliance που βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο της αναταραχής ανέκαμψαν δυναμικά και μαζί τους ο ευρύτερος κλάδος των μικρών περιφερειακών τραπεζών, που ανέβηκε άνω του 1,5%.
«Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν συστημικά προβλήματα πιστοληπτικής φύσης για τις τράπεζες – όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής οφείλονται κυρίως σε μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως οι First Brands και TriColor), ενώ η συνολική ποιότητα του πιστωτικού χαρτοφυλακίου εξελίσσεται, αν μη τι άλλο, καλύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν», έγραψε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge σε σημείωμά του.
«Μετά από μια παρατεταμένη άνοδο και αυξημένη επενδυτική αισιοδοξία, οι αγορές ήταν ευάλωτες σε αρνητικές εκπλήξεις. Θεωρούμε ότι οι βαθύτερες διορθώσεις αποτελούν ευκαιρία τοποθέτησης, καθώς η ανοδική αγορά εξακολουθεί να αξίζει το πλεονέκτημα της αμφιβολίας» σχολίασε ο Κιθ Λέρνερ της Truist Advisory Services.
Πάντως, μια πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές παραμένει το συνεχιζόμενο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο έχει «παγώσει» τη δημοσιοποίηση σημαντικών μακροοικονομικών στοιχείων ενώ πλησιάζει και η επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve.
Παρά την έλλειψη στοιχείων, οι επενδυτές παραμένουν πεπεισμένοι πως έρχεται νέα μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, καθώς νέες δηλώσεις αξιωματούχων έδειξαν τάση χαλάρωσης. Ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, δήλωσε ότι θα μπορούσε να στηρίξει μια ακόμη μείωση για να ενισχυθεί η αγορά εργασίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται «συνάντηση προς συνάντηση» λόγω της αβεβαιότητας.
«Η έλλειψη οικονομικών δεδομένων δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα για τη Fed και αναμένουμε νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου», ανέφεραν οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley, σε σημείωμα τους.
Στους κερδισμένους της ημέρας, πέρα από τις περιφερειακές τράπεζες, βρέθηκε η CSX, καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
Στις τεχνολογικές που έδωσαν ώθηση στους δείκτες ξεχώρισαν όμιλοι που θεωρούνται ευάλωτοι στην εμπορική αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την Κίνα, όπως η Apple, η Tesla και βέβαια η Nvidia.
Επίσης, από τον χώρο της βιοτεχνολογίας, η Revolution Medicines κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο μετά από δημοσίευση θετικών προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για νέο αντικαρκινικό φάρμακο.
Αντίθετα, στους χαμένους της συνεδρίασης βρέθηκε η Oracle, η οποία υποχώρησε άνω του 7%, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες ότι η εταιρεία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα για την τεχνολογική ήταν η χειρότερη συνεδρίαση από τον περασμένο Ιανουάριο.
Έτερες τεχνολογικές που έπεσαν θύματα ρευστοποιήσεων μετά τα πρόσφατα κέρδη ήταν η Salesforce, η Amazon και η Micron Technology.
Επίσης, απώλειες κατέγραψε η Novo Nordisk, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι τιμές φαρμάκων όπως το Ozempic και το Wegovy πρέπει να μειωθούν σημαντικά, κάτι που άσκησε πιέσεις και στην Eli Lilly που ποντάρει πολλά στα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας.
