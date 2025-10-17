Η ελληνική οικονομία στον αστερισμό των deals με νέο ρεκόρ εξαγορών το 2025
Η ελληνική οικονομία στον αστερισμό των deals με νέο ρεκόρ εξαγορών το 2025
Οι επιχειρηματικές συμφωνίες αναμένεται να ξεπεράσουν το περσινό ρεκόρ των 12,5 δισ. - Τα deals που «ψήνονται» και αυτά που αλλάζουν τον χάρτη των αγορών
Στον αστερισμό των deals εξακολουθούν να κινούνται το ελληνικό επιχειρείν και η οικονομία, καθώς, παρά τους πολλαπλούς παράγοντες ανησυχίας και αβεβαιότητας στο διεθνές περιβάλλον, το κλίμα σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ελλάδα τροφοδοτεί τη διάθεση των επιχειρηματικών συμφωνιών.
Κάτι βέβαια που φάνηκε εμφατικά αυτή την εβδομάδα με μία σειρά από σημαντικές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν, όπως το μεγάλο deal για τη συγχώνευση του ομίλου Allwyn με τον ΟΠΑΠ συγκροτώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο “παίκτη” στον κόσμο στο χώρο του στοιχηματισμού με κεφαλαιοποίηση 16 δισ. ευρώ, της εξαγοράς της Eurolife από την Eurobank ύψους 813 εκατ. ευρώ, της κίνησης του ομίλου Oak Hill Advisors να επενδύσει άλλα 41 εκατ. ευρώ στην εισηγμένη Ideal Holdings, ανεβάζοντας το μερίδιό του στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 25% και δίδοντας πολύτιμο “καύσιμο” για τις επόμενες εξαγορές της εισηγμένης. Αλλά και κάποιων μικρότερων όπως της εξαγοράς της Aqurance ΑΕ, κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία Veeva, από την EY Ελλάδος ή της εταιρείας συσκευασίας Adam Pack ΑΕ από την S.O. Holding.
Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες κινήσεις που επιβεβαίωναν τη δυναμική, όπως η στρατηγική συνεργασία της Metlen με τον Ομιλο Καράτζη για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Θεσσαλία (ισχύος 330 MW / 790 MWh, επένδυση 170 εκατ. ευρώ), η εξαγορά της StatDec από την Τειρεσίας Α.Ε. και η είσοδος της Αμβροσίας του ομίλου Bespoke SGA στην 3P Salads.
