Premia Properties: Απέκτησε δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κω – Συνολική επένδυση €73 εκατ.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025 - Η διαχείριση των ξενοδοχείων θα ανατεθεί στην σκανδιναβική NLTG - Στόχος της Premia να ξεπεράσει τα 2.500 δωμάτια στα επόμενα δύο χρόνια
Την εξαγορά των ξενοδοχειακών μονάδων GAIA PALACE και GAIA ROYAL στην Κω (441 δωματίων), από τις ιδιοκτήτριες εταιρίες τους, ανακοίνωσε η Premia Properties.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συνολική επένδυση συμπεριλαμβανομένου και κόστους ανακατασκευής ανέρχεται σε €73 εκατ.
Η μεικτή επιφάνεια των ξενοδοχείων είναι 28.000 τ.μ. επί οικοπέδου 114 στρεμμάτων. Βρίσκονται στο Μαστιχάρι στην Κω, σε εξαιρετική παραθαλάσσια τοποθεσία και λειτουργούν επιτυχημένα για πάνω από 25 χρόνια.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Τα ξενοδοχεία θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενώ η PREMIA θα προβεί σε εργασίες αναβάθμισης. Η διαχείρισή τους θα ανατεθεί στην σκανδιναβική NLTG (North Leisure Travel Group) η οποία είναι στρατηγικός εταίρος της PREMIA, μέσω μακροχρόνιας 20ετούς triple net μίσθωσης. Η ανακαίνιση υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο 2027.
