Premia Properties: Απέκτησε δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κω – Συνολική επένδυση €73 εκατ.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025 - Η διαχείριση των ξενοδοχείων θα ανατεθεί στην σκανδιναβική NLTG - Στόχος της Premia να ξεπεράσει τα 2.500 δωμάτια στα επόμενα δύο χρόνια