Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως από την Κομισιόν για το 6ο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας ύψους 2,1 δισ. ευρώ

Θετική η προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 6ο αίτημα πληρωμής, μετά από την εκπλήρωση 39 οροσήμων και στόχων - Με τη νέα πληρωμή οι συνολικές εκταμιεύσεις φτάνουν στα 23,4 δισ. ευρώ