Μαζί με τον χρυσό, εκτοξεύεται και το ασήμι - Οι αναλυτές αναμένουν διπλασιασμό αξίας
Μαζί με τον χρυσό, εκτοξεύεται και το ασήμι - Οι αναλυτές αναμένουν διπλασιασμό αξίας
Ενθουσιασμός των επενδυτών για τα πολύτιμα μέταλλα λόγω και της έξαρσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Η τιμή του αργύρου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η ιστορική πίεση των short positions στο Λονδίνο ενίσχυσε την ισχυρή άνοδο που σημειώθηκε από την αρχή του έτους, ενώ ο χρυσός σημείωσε άνοδο σε επίπεδα ρεκόρ, χάρη στον ενθουσιασμό των επενδυτών για τα πολύτιμα μέταλλα.
Η τιμή spot του ασήμι ανέβηκε κατά 3% σε σχεδόν 52 δολάρια την ουγγιά — ξεπερνώντας το υψηλό της περασμένης εβδομάδας — καθώς ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.068 δολάρια την ουγγιά, συνεχίζοντας μια σειρά οκτώ εβδομαδιαίων κερδών. Η πλατίνα και το παλλάδιο σημείωσαν επίσης ισχυρή άνοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Η τιμή spot του ασήμι ανέβηκε κατά 3% σε σχεδόν 52 δολάρια την ουγγιά — ξεπερνώντας το υψηλό της περασμένης εβδομάδας — καθώς ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.068 δολάρια την ουγγιά, συνεχίζοντας μια σειρά οκτώ εβδομαδιαίων κερδών. Η πλατίνα και το παλλάδιο σημείωσαν επίσης ισχυρή άνοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα