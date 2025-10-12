Αντώνης Αυγερόπουλος: Η ελληνική καινοτομία που ταξιδεύει στις boutiques της Nespresso (pics)
Αντώνης Αυγερόπουλος: Η ελληνική καινοτομία που ταξιδεύει στις boutiques της Nespresso (pics)
Πώς το concept «On the Go» καφέ που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια στη Γλυφάδα έγινε σημείο αναφοράς για ολόκληρο το δίκτυο της πολυεθνικής και υιοθετείται από το Σιάτλ, τη Μαδρίτη, το Μιλάνο και το Μόναχο
Όταν το 2022 η Nespresso Hellas τόλμησε να λανσάρει στη Γλυφάδα την πρώτη boutique με On the Go καφέ, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν ότι δύο χρόνια μετά το concept θα είχε γίνει σημείο αναφοράς για ολόκληρο το δίκτυο της πολυεθνικής. Σήμερα, κάθε νέο ή ανακαινισμένο κατάστημα της εταιρείας στην Ελλάδα διαθέτει πάγκο για καφέ στο χέρι, ενώ το ίδιο μοντέλο αρχίζει να υιοθετείται από αγορές όπως το Σιάτλ, η Μαδρίτη, το Μιλάνο ή το Μόναχο. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από την Αθήνα, με την ελληνική θυγατρική να πείθει τη μαμά εταιρεία να «πειράξει» για πρώτη φορά το παγκόσμιο concept των boutiques.
