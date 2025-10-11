Ο ελληνικός γάμος άλλαξε: Τα νυφικά της μόδας, τα drones και τα μπάτσελορ πάρτι αλλιώς
Ο ελληνικός γάμος άλλαξε: Τα νυφικά της μόδας, τα drones και τα μπάτσελορ πάρτι αλλιώς
Οι Έλληνες παντρεύονται λιγότερο, αργότερα και διαφορετικά – Οι τελετές μικραίνουν, οι επιλογές διευρύνονται και ο γάμος αποκτά νέο ρόλο προσωπικό, όχι κοινωνικό
Σήμερα γάμος γίνεται, όχι απαραίτητα στο χωριό ή στην πλατεία, αλλά σε rooftops με θέα την Ακρόπολη, σε βίλες της Πάρου ή σε boutique resorts της Μάνης. Από το πρώτο «Yes, I do» μέχρι τη μεγάλη μέρα, μεσολαβεί ένα ολόκληρο σύμπαν: λίστες, πρόβες, δοκιμές νυφικών, φίλοι που οργανώνουν group chats, σημειώσεις για το budget, Pinterest boards γεμάτα όνειρα. Ο ελληνικός γάμος παραμένει, ακόμη και σήμερα, μυστήριο και μαραθώνιος μαζί. Κουβαλά τη νοσταλγία των ’90s, αλλά φορά την αισθητική του 2025. Τότε η νύφη έραβε το νυφικό μαζί με τη μαμά της και το τραπέζι των τριακοσίων καλεσμένων ήταν θέμα τιμής -«να βγει η υποχρέωση».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα