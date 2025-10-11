Ο ελληνικός γάμος άλλαξε: Τα νυφικά της μόδας, τα drones και τα μπάτσελορ πάρτι αλλιώς
Ο ελληνικός γάμος άλλαξε: Τα νυφικά της μόδας, τα drones και τα μπάτσελορ πάρτι αλλιώς

Οι Έλληνες παντρεύονται λιγότερο, αργότερα και διαφορετικά – Οι τελετές μικραίνουν, οι επιλογές διευρύνονται και ο γάμος αποκτά νέο ρόλο προσωπικό, όχι κοινωνικό

Σήμερα γάμος γίνεται, όχι απαραίτητα στο χωριό ή στην πλατεία, αλλά σε rooftops με θέα την Ακρόπολη, σε βίλες της Πάρου ή σε boutique resorts της Μάνης. Από το πρώτο «Yes, I do» μέχρι τη μεγάλη μέρα, μεσολαβεί ένα ολόκληρο σύμπαν: λίστες, πρόβες, δοκιμές νυφικών, φίλοι που οργανώνουν group chats, σημειώσεις για το budget, Pinterest boards γεμάτα όνειρα. Ο ελληνικός γάμος παραμένει, ακόμη και σήμερα, μυστήριο και μαραθώνιος μαζί. Κουβαλά τη νοσταλγία των ’90s, αλλά φορά την αισθητική του 2025. Τότε η νύφη έραβε το νυφικό μαζί με τη μαμά της και το τραπέζι των τριακοσίων καλεσμένων ήταν θέμα τιμής -«να βγει η υποχρέωση».

