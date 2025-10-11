Ο ελληνικός γάμος άλλαξε: Τα νυφικά της μόδας, τα drones και τα μπάτσελορ πάρτι αλλιώς

Οι Έλληνες παντρεύονται λιγότερο, αργότερα και διαφορετικά – Οι τελετές μικραίνουν, οι επιλογές διευρύνονται και ο γάμος αποκτά νέο ρόλο προσωπικό, όχι κοινωνικό