ΑΑΔΕ: Επιτροπές θα αξιολογούν τις καταγγελίες για φοροδιαφυγή, πώς προτεραιοποείται προς έλεγχο κάθε υπόθεση

Αξιολόγηση καταγγελιών

'Αμεση / Ταχεία επέμβαση 4Ο βαθμός 4 αποδίδεται μόνο σε υποθέσεις που απαιτούν άμεση ελεγκτική ενέργεια ή παρέμβαση. Με βάση τη βαθμολογία αυτή καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των ελέγχων που θα διεξαχθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.Για κάθε καταγγελία τίθεται επισημείωση για το πότε αξιολογήθηκε και τι βαθμό αξιολόγησης έλαβε από κάθε μέλος.Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας, επικρατεί ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος.Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίασης, ο Γραμματέας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το πρακτικό περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:* τον τόπο και την ημερομηνία συνεδρίασης,* την ημερομηνία κλήσης των μελών,* τους συμμετέχοντες,* το πλήθος των δελτίων που αξιολογήθηκαν και τα σύνολα ανά βαθμό αξιολόγησης.