Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη: Καμία παράταση για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης - Κίνδυνος απώλειας πόρων αν δεν μπει… γκάζι στα εργοτάξια
Στη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του υπ. Υποδομών, Χρίστου Δήμα, συμμετείχαν οι επικεφαλής των τεσσάρων μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑVAX και Metlen)
Αυστηρή προειδοποίηση ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση στα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης συνολικού ύψους περίπου 2,5 δισ. απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός στις τέσσερις μεγάλες τεχνικές εταιρείες, τονίζοντας ότι η καταληκτική προθεσμία είναι ο Αύγουστος του 2026. Αν τα έργα δεν ολοκληρωθούν ως τότε, οι πόροι του RRF που δεν θα έχουν απορροφηθεί θα χαθούν, με το κόστος να μεταφέρεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, καθώς και των επικεφαλής των τεσσάρων μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων. Από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη συνάντηση προσήλθαν οι κ.κ Εμμανουήλ Μουστάκας και Χρήστος Παναγιωτόπουλος, από την AKTOR ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, από την ΑVAX ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης και από τη Metlen ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόοδος των έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και τα σοβαρά εμπόδια που απειλούν την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων: γραφειοκρατία, απαλλοτριώσεις, καθυστερήσεις πληρωμών, δικαστικές προσφυγές αλλά και καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ανασκαφών. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ζητήθηκαν «σκονάκια» από τις εταιρείες για τα έργα και τα εμπόδια που μπαίνουν και απειλούν το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα και δυσκολίες.
Ήδη αρκετά έργα εμφανίζουν καθυστερήσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα μεγάλα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, που αφορούν οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, καθώς και κρίσιμα αρδευτικά και υδρευτικά έργα.
Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες «χτυπά καμπανάκι» από τις Βρυξέλλες, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
Έργα που έχουν εκτροχιαστεί
