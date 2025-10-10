Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη: Καμία παράταση για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης - Κίνδυνος απώλειας πόρων αν δεν μπει… γκάζι στα εργοτάξια

Στη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του υπ. Υποδομών, Χρίστου Δήμα, συμμετείχαν οι επικεφαλής των τεσσάρων μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑVAX και Metlen)