Η στήριξη της ενεργοβόρας βιομηχανίας στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ - Το απόγευμα η ομιλία Μητσοτάκη

Οι συζητήσεις στην Ελλάδα

Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας με δημοσιονομικούς όρους, η Βουλγαρία ήδη προχωρεί σε συγκεκριμένα μέτρα για να ελαφρύνει το ενεργειακό κόστος της δικής της βιομηχανικής βάσης.Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε χθες, η Σόφια θέτει σε ισχύ από 1η Ιουλίου 2025 έως 30 Ιουνίου 2026 μηχανισμό αποζημίωσης για τις μεγάλες βιομηχανίες, καλύπτοντας το κόστος ρεύματος πάνω από τα 122 λέβα/MWh, δηλαδή 62,38 ευρώ/MWh.Η χρηματοδότηση θα προέλθει από ειδικό ταμείο που λειτουργεί ήδη από το 2015 και στο οποίο συνεισφέρουν παραγωγοί, έμποροι και διαχειριστές του ηλεκτρικού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι βιομηχανίες αποκτούν ασπίδα προστασίας απέναντι στις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς ενέργειας, χωρίς η επιβάρυνση να μεταφερθεί άμεσα στον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου, στην Ελλάδα, το θέμα της στήριξης παραμένει ανοιχτό. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις του ΣΕΒ με το οικονομικό και ενεργειακό επιτελείο της κυβέρνησης, στη βάση του ιταλικού μοντέλου στήριξης, χωρίς ωστόσο να έχουν κλειδώσει τα τελικά μέτρα. Οι βιομηχανίες στη χώρα μας συνεχίζουν να πιέζουν για σταθερό και ανταγωνιστικό πλαίσιο τιμολόγησης, τονίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές.



Σήμερα, στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, το ενδιαφέρον στρέφεται στα μηνύματα που θα στείλει ο πρωθυπουργός προς την ελληνική βιομηχανία. Η αγορά αναμένει με ιδιαίτερη προσοχή εάν θα υπάρξουν σαφή σινιάλα για το πότε και με ποια μορφή θα υιοθετηθεί ένα πλαίσιο στήριξης που θα μειώσει το ενεργειακό βάρος των μεγάλων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr



