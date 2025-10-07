Τα παιδικά χρόνια του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Η ιστορία που έχτισε τον χαρακτήρα του Greek Freak
Τα παιδικά χρόνια του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Η ιστορία που έχτισε τον χαρακτήρα του Greek Freak
O Ισπανός αθλητικογράφος Χοσέ Μανουέλ Πουέρτας, συγγραφέας μεταξύ άλλων, του «Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γράφοντας Ιστορία» (εκδόσεις “Κάκτος”), μιλάει για τα “Ελληνικά χρόνια” του “Greek Freak”
O Χοσέ γεννήθηκε στη Γρανάδα το 1980. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και διπλωματούχος της Νοσηλευτικής και ξεκίνησε συμμετέχοντας στην ομάδα του δικτύου ενημέρωσης Libertad Digital ως αθλητικός συντάκτης. Εκεί παρουσιάζει από το 2019 το Tirando a Fallar, μια εκπομπή για το μπάσκετ που αυτή τη στιγμή είναι κορυφαία στην κατηγορία της στο ισπανικό ραδιόφωνο. Είναι σχολιαστής αγώνων για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας στο DAZN και μόνιμος αρθρογράφος στο περιοδικό Gigantes del Basket.
Το 2016 κυκλοφόρησε το βιβλίο που έγραψε μαζί με τον Βιθέντε Αθπιτάρτε Λούκα Μόντριτς, Το παιδί του πολέμου (Luka Modric, El hijo de la guerra), που κυκλοφόρησε επίσης στην Κροατία, την Ιαπωνία και την Κίνα. Τον βρήκαμε μέσω zoom, στη γενέτειρα του Γρανάδα. Mιλήσαμε αρχικά, για τον αγαπημένο του φίλο από τα ‘90ς, Γιώργο Σιγάλα και φυσικά, δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε το μεγάλο θέμα της συνέντευξης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το 2016 κυκλοφόρησε το βιβλίο που έγραψε μαζί με τον Βιθέντε Αθπιτάρτε Λούκα Μόντριτς, Το παιδί του πολέμου (Luka Modric, El hijo de la guerra), που κυκλοφόρησε επίσης στην Κροατία, την Ιαπωνία και την Κίνα. Τον βρήκαμε μέσω zoom, στη γενέτειρα του Γρανάδα. Mιλήσαμε αρχικά, για τον αγαπημένο του φίλο από τα ‘90ς, Γιώργο Σιγάλα και φυσικά, δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε το μεγάλο θέμα της συνέντευξης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα