Conrad Athens The Ilisian: «Τρέχουν» ήδη οι κρατήσεις από αρχές Ιουνίου 2026 στον νέο προορισμό της Βασ. Σοφίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Conrad Athens The Ilisian: «Τρέχουν» ήδη οι κρατήσεις από αρχές Ιουνίου 2026 στον νέο προορισμό της Βασ. Σοφίας

Το νέο ξενοδοχείο θα σηματοδοτήσει και τη μεγάλη επιστροφή του τοπόσημου επί της λ. Βασιλίσσης Σοφίας, τεσσεράμιση χρόνια μετά το κλείσιμο του ιστορικού Hilton Αθηνών τον Ιανουάριο του 2022

Conrad Athens The Ilisian: «Τρέχουν» ήδη οι κρατήσεις από αρχές Ιουνίου 2026 στον νέο προορισμό της Βασ. Σοφίας
Mε τις πρώτες κρατήσεις να έχουν ήδη γίνει στα συστήματα του ξενοδοχείου, στις αρχές του Ιουνίου του 2026 το νέο ξενοδοχείο «Conrad» στο ιστορικό πρώην Hilton της Αθήνας θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες.

Ηδη, το ενδιαφέρον για το νέο ξενοδοχείο που θα σηματοδοτήσει και τη μεγάλη επιστροφή του τοπόσημου επί της λ. Βασιλίσσης Σοφίας, τεσσεράμιση χρόνια μετά το κλείσιμο του ιστορικού Hilton Αθηνών τον Ιανουάριο του 2022 είναι σημαντικό, πολύ περισσότερο δε σε συνδυασμό και με τη γενικότερη άνοδο της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης