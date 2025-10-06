Conrad Athens The Ilisian: «Τρέχουν» ήδη οι κρατήσεις από αρχές Ιουνίου 2026 στον νέο προορισμό της Βασ. Σοφίας
Το νέο ξενοδοχείο θα σηματοδοτήσει και τη μεγάλη επιστροφή του τοπόσημου επί της λ. Βασιλίσσης Σοφίας, τεσσεράμιση χρόνια μετά το κλείσιμο του ιστορικού Hilton Αθηνών τον Ιανουάριο του 2022
Mε τις πρώτες κρατήσεις να έχουν ήδη γίνει στα συστήματα του ξενοδοχείου, στις αρχές του Ιουνίου του 2026 το νέο ξενοδοχείο «Conrad» στο ιστορικό πρώην Hilton της Αθήνας θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες.
Ηδη, το ενδιαφέρον για το νέο ξενοδοχείο που θα σηματοδοτήσει και τη μεγάλη επιστροφή του τοπόσημου επί της λ. Βασιλίσσης Σοφίας, τεσσεράμιση χρόνια μετά το κλείσιμο του ιστορικού Hilton Αθηνών τον Ιανουάριο του 2022 είναι σημαντικό, πολύ περισσότερο δε σε συνδυασμό και με τη γενικότερη άνοδο της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού.
