Η «δυναστεία» των Hondos Center: 310 εκατ. τζίρος και… λαμπερά μερίσματα
Η «δυναστεία» των Hondos Center: 310 εκατ. τζίρος και… λαμπερά μερίσματα
Από την Ομόνοια μέχρι την Απολλώνια Πολιτεία, τα πολυκαταστήματα Hondos Center συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με πάνω από 2.100 εργαζόμενους - Οι επιδόσεις των εταιρειών της οικογένειας Χόντου
Η οικογένεια Χόντου συνεχίζει και φέτος την ανοδική της πορεία, με το δίκτυο Hondos Centerνα έχει πλέον ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 310 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των οκτώ εταιρειών που «τρέχουν» τα πολυκαταστήματα της αλυσίδας. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται σε περισσότερα από 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση έχει αυξηθεί σε πάνω από 2.100 εργαζόμενους.
Οι εταιρείες με παρουσία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας καταγράφουν συνολικά ανοδικές πωλήσεις, διατηρώντας υψηλή κερδοφορία και προχωρώντας σε διανομή μερισμάτων, ενώ οι διοικήσεις τους εμφανίζονται αισιόδοξες για τη φετινή χρήση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Οι εταιρείες με παρουσία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας καταγράφουν συνολικά ανοδικές πωλήσεις, διατηρώντας υψηλή κερδοφορία και προχωρώντας σε διανομή μερισμάτων, ενώ οι διοικήσεις τους εμφανίζονται αισιόδοξες για τη φετινή χρήση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα