Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ ή 12 συντάξεις για λίγες ελιές και… τρία ξεχασμένα «κλικ»
Εξοντωτικές κυρώσεις σε μικροκαλλιεργητές και συνταξιούχους για τυπικές παραλείψεις - δυσανάλογα υψηλά, σε σχέση με τα 100 ευρώ (ή 250-500 ευρώ το πολύ) που επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία
Πολλοί Έλληνες έχουν κάποιο χωραφάκι ή λίγες «ρίζες» στο χωριό για να βγάζουν το λάδι ή το μέλι της χρονιάς, χωρίς να είναι κατ΄ επάγγελμα αγρότες. Δεν γνωρίζουν όλοι ίσως όμως ότι, στο εξής, η εφορία, ο ΕΦΚΑ αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «θα τους βγάζουν το λάδι» στα πρόστιμα, αν αμελήσουν να δηλώσουν στο Taxisnet, στο Ελαιοκομικό Μητρώο ή και στην πλατφόρμα Απασχόλησης Συνταξιούχων, ότι έχουν ελαιόδεντρα και βγάζουν έστω και μόλις πχ 100 ευρώ ή 300 ευρώ το χρόνο, ως εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση.
