Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ ή 12 συντάξεις για λίγες ελιές και… τρία ξεχασμένα «κλικ»

Εξοντωτικές κυρώσεις σε μικροκαλλιεργητές και συνταξιούχους για τυπικές παραλείψεις - δυσανάλογα υψηλά, σε σχέση με τα 100 ευρώ (ή 250-500 ευρώ το πολύ) που επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία