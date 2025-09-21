Χρυσός: 14 φορές πιο ακριβός από το 2000 – Τι πρέπει να ξέρουν όσοι αγοράζουν ή πωλούν λίρες
Χρυσός: 14 φορές πιο ακριβός από το 2000 – Τι πρέπει να ξέρουν όσοι αγοράζουν ή πωλούν λίρες
Η τιμή της χρυσής λίρας σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο - Προβλέψεις δείχνουν περαιτέρω άνοδο του χρυσού
Ο χρυσός διατηρεί τη φήμη του ως το πλέον αξιόπιστο επενδυτικό καταφύγιο. Από την αρχή του έτους έχει σημειώσει άνοδο άνω του 30%, επίδοση που υπερβαίνει κατά πολύ τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Σε προσαρμογή για τον πληθωρισμό, το τρέχον ράλι θυμίζει έντονα την εποχή 1979-1980.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα