Χρυσός: 14 φορές πιο ακριβός από το 2000 – Τι πρέπει να ξέρουν όσοι αγοράζουν ή πωλούν λίρες
Η τιμή της χρυσής λίρας σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο - Προβλέψεις δείχνουν περαιτέρω άνοδο του χρυσού

Ο χρυσός διατηρεί τη φήμη του ως το πλέον αξιόπιστο επενδυτικό καταφύγιο. Από την αρχή του έτους έχει σημειώσει άνοδο άνω του 30%, επίδοση που υπερβαίνει κατά πολύ τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Σε προσαρμογή για τον πληθωρισμό, το τρέχον ράλι θυμίζει έντονα την εποχή 1979-1980.

