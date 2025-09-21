Ο «οδικός χάρτης» των ενισχύσεων σε 5 εκατ. πολίτες - Πώς θα κατανεμηθούν €2,5 δισ. ως τον Απρίλιο

Αναλυτικά οι ενισχύσεις μήνα με μήνα:

Συγκεκριμένα

Κλείσιμο

Ενισχύσεις συνολικού ποσού άνω τωνθα δουν τους επόμενους μήνες έως και τον, αρχής γενομένης από τον, περισσότεροι απότης χώρας. Πρόκειται για διπλές ή και τριπλές αυξήσεις εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες πολιτών, αλλά και σημαντική μείωση φορολογικών και άλλων βαρών.Τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα δουν τα στελέχη τωνκαι τωνοικαι οιμε πάνω απόετήσιο εισόδημα, οι νέοι έως, οικαι οι, καθώς και οιυπάλληλοι. Σημαντική θα είναι και η ενίσχυση όσων νοικιάζουν σπίτι, καθώς τον Νοέμβριο καταβάλλεται για πρώτη φορά η επιστροφή ενοικίου έωςγια κάθε νοικοκυριό, ενώ, τον προσεχήαναμένεται η 6η κατά σειρά αύξηση του, που θα υπερβεί τα 900 ευρώ και θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα.Τον επόμενο μήνα, περισσότεροι από 150.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πρόκειται να δουν σημαντικές αυξήσεις στο εισόδημά τους, λόγω της αναμόρφωσης του μισθολογίου τους. Οι αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανέρχονται μεσοσταθμικά σε 145 ευρώ τον μήνα, ενώ για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας σε 111 ευρώ τον μήνα. Οι ενισχύσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις αυξήσεις του προηγούμενου Απριλίου για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και στην οριζόντια αύξηση κατά 100 ευρώ του επιδόματος επικινδυνότητας που εφαρμόζεται από τον προηγούμενο Ιούλιο.Σε συνδυασμό με τις αυξήσεις που θα δοθούν τον προσεχή Απρίλιο, αλλά και τη μείωση της παρακράτησης φόρου από τις αρχές του έτους, υπολογίζεται ότι μεσοσταθμικά τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων θα λαμβάνουν επιπλέον 1,5 με 2 μισθούς κάθε χρόνο. Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, καθώς μόνο το κόστος της αναμόρφωσης του μισθολογίου των ένστολων ανέρχεται σε περίπου 270 εκατ. ευρώ κατ' έτος.Τον Νοέμβριο πρόκειται να καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους και επιδοματούχους. Πρόκειται για συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους (με εξαίρεση του συνταξιούχους αναπηρίας που δεν υφίσταται ηλικιακό όριο) με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι ή χήροι), ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι), καθώς και όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ ή τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε περισσότερα από 360 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.Επίσης τον Νοέμβριο, πρόκειται να καταβληθεί για πρώτη φορά η μόνιμη επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Στους λογαριασμούς αναμένεται να πιστωθεί ένα ενοίκιο με πλαφόν στα 800 ευρώ ετησίως για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Οι οικογένειες δε που πληρώνουν ενοίκιο και για φοιτητική στέγη, θα επιδοτηθούν διπλά. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.Παραδοσιακά οι συντάξεις του ΕΦΚΑ προκαταβάλλονται ένα μήνα πριν. Έτσι, στις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα εφέτος, θα εφαρμοστεί- εκτός απροόπτου- τόσο η τακτική αύξηση στις συντάξεις εκείνων που δεν έχουν προσωπική διαφορά, όσο και η κατά 50% αύξηση στους 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. Οι τακτικές αυξήσεις υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 2,3%- 2,5%, με το ακριβές ποσοστό να ορίζεται προς τα τέλη του έτους, όταν και θα έχουν αποσαφηνιστεί το ύψος του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν το 2026 να λαμβάνουν τη μισή αύξηση από αυτή που θα λάβουν οι υπόλοιποι συνταξιούχοι και από τις αρχές του 2027 θα λαμβάνουν την αύξηση στο ακέραιο. Το κόστος της τμηματικής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς υπολογίζεται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 210 εκατ. ευρώ για το 2027. Το συνολικό κόστος για τις τακτικές αυξήσεις στους συνταξιούχους για όλο το 2026 υπολογίζεται σε 467 εκατ. ευρώ.Είναι ο μήνας που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η φορολογική μεταρρύθμιση. Τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, αλλά και οι συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, θα δουν με τους μισθούς και τις συντάξεις Ιανουαρίου να αυξάνονται σημαντικά οι αποδοχές τους, καθώς θα εφαρμοστεί η μείωση της παρακράτησης φόρου. Αναμορφώνονται όλες οι κλίμακες άμεσης φορολόγησης, γεγονός που επηρεάζει θετικά όλους τους φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ- με τους νέους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους να έχουν ακόμη μεγαλύτερη ωφέλεια.*Για τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ, από 22% σε 20%*Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ, από 28% σε 26%*Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%.Επιπλέον παρεμβάσεις για φορολογούμενους με παιδιά: