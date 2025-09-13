Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν έως €4.000 μετά τις δικαστικές αποφάσεις
Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν έως €4.000 μετά τις δικαστικές αποφάσεις
Νέες διεκδικήσεις έως 8.500 ευρώ αφορούν περιπτώσεις χωρίς επανυπολογισμό βάσει Ν. Βρούτση
Σε εξέλιξη οι πληρωμές των αναδρομικών για το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, ύψους έως 4.000 ευρώ, προς περίπου 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν από τα Πρωτοδικεία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», ο e-ΕΦΚΑ δεν καταθέτει εφέσεις στις αποφάσεις, με αποτέλεσμα να προχωρά σε καταβολές, αν και με καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Τα ποσά καταβάλλονται με τόκο 6%, ενώ αφορούν αποκλειστικά όσους είχαν επιλέξει τη δικαστική οδό, παρά τις τότε εκκλήσεις της κυβέρνησης για αποφυγή δικαστικών ενεργειών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», ο e-ΕΦΚΑ δεν καταθέτει εφέσεις στις αποφάσεις, με αποτέλεσμα να προχωρά σε καταβολές, αν και με καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Τα ποσά καταβάλλονται με τόκο 6%, ενώ αφορούν αποκλειστικά όσους είχαν επιλέξει τη δικαστική οδό, παρά τις τότε εκκλήσεις της κυβέρνησης για αποφυγή δικαστικών ενεργειών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα