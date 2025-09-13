Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν έως €4.000 μετά τις δικαστικές αποφάσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν έως €4.000 μετά τις δικαστικές αποφάσεις

Νέες διεκδικήσεις έως 8.500 ευρώ αφορούν περιπτώσεις χωρίς επανυπολογισμό βάσει Ν. Βρούτση

Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν έως €4.000 μετά τις δικαστικές αποφάσεις
Σε εξέλιξη οι πληρωμές των αναδρομικών για το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, ύψους έως 4.000 ευρώ, προς περίπου 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν από τα Πρωτοδικεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», ο e-ΕΦΚΑ δεν καταθέτει εφέσεις στις αποφάσεις, με αποτέλεσμα να προχωρά σε καταβολές, αν και με καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Τα ποσά καταβάλλονται με τόκο 6%, ενώ αφορούν αποκλειστικά όσους είχαν επιλέξει τη δικαστική οδό, παρά τις τότε εκκλήσεις της κυβέρνησης για αποφυγή δικαστικών ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης