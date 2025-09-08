Από το χτες του 1845 στο σήμερα: Η μεταμόρφωση των «βασιλικών» λουτρών της Κύθνου

Ήταν το 1836 όταν έφτασε στην Κύθνο ο βασιλικός αρχιτέκτονας Κρίστιαν Χάνσεν, ο οποίος έφτιαξε τα σχέδια του συγκροτήματος των ιαματικών λουτρών με μαρμάρινους λουτήρες και από το 1845 η βασίλισσα Αμαλία μετέβαινε για λουτροθεραπεία στο νησί.Τώρα, η αποκατάσταση για την επαναλειτουργία του υφιστάμενου κέντρου ιαματικού τουρισμού- θερμαλισμού «Ξενία Κύθνου», με φορέα επένδυσης την Ξενία Κύθνος Α.Ε., του Ισραηλινού επενδυτή Abraham Ravid –όπως έγραψε ήδη το newmoney– φιλοδοξεί «να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη του μνημείου και της ιστορίας του σε μία σημαντική χρονική στιγμή, καθώς έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια του υφιστάμενου διατηρητέου μνημείου», όπως επισημαίνεται στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που τέθηκε σε διαβούλευση για το έργο έως τις 24 Οκτωβρίου. O Ισραηλινός επενδυτής εξασφάλισε την έκδοση της άδειας από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος.Γενικότερα, η λειτουργία του Ξενία Κύθνου μετά τη συντήρηση και αποκατάσταση «θέλει να αναδείξει τόσο το ίδιο το συγκρότημα, όσο και τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής» και με το δεδομένο ότι το ακίνητο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο, κατά τον σχεδιασμό του έργου έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις.Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην αποκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού «Ξενία Κύθνου». Πρόκειται για υφιστάμενο ακίνητο έκτασης 7.018 τ.μ. που περιλαμβάνει υφιστάμενες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κέντρο υδροθεραπείας και υποδομές υποστήριξης. Το Υδροθεραπευτήριο – Ξενοδοχείο «Ξενία» στην υφιστάμενη μορφή του δεν είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά έως σήμερα καθώς η νομοθεσία δεν το απαιτούσε, ενώ ο ΕΟΤ είχε διακόψει την λειτουργία του από το έτος 1999. Το εξεταζόμενο έργο περιλαμβάνει «ήπιες παρεμβάσεις και τροποποιήσεις για τη συντήρηση, αποκατάσταση και λειτουργία του συγκροτήματος».Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στη ΜΠΕ που συνοδεύεται και στη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης διακοσμητικών και μορφολογικών στοιχείων του διατηρητέου κτιρίου, το προτεινόμενο έργο αφορά σε:–Εργασίες για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών στοιχείων της πτέρυγας του Υδροθεραπευτηρίου (διατηρητέο κτίριο), διατηρώντας τα αναλλοίωτα και διαμόρφωση του εσωτερικού της για επαναλειτουργία των λουτρών και δημιουργία χώρων περιποίησης και ομορφιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται η αποξήλωση και ανακατασκευή των κεραμοσκεπών, επισκευή δαπέδων ιστορικής σημασίας, στατικές ενισχύσεις, αποκατάσταση όψεων κ.α.-Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση της πτέρυγας του Ξενοδοχείου και της βοηθητικής πτέρυγας.-Κατασκευή εξωτερικής κολυμβητικής θερμαλιστικής ευεξίας.-Δημιουργία δικτύου κυκλοφορίας και θέσεων στάθμευσης.-Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και φυτεύσεις.-Αποξήλωση και ανακατασκευή/εκσυγχρονισμός όλων των συνοδευτικών τεχνικών υποδομών (σωληνώσεις, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, Η/Μ).-Αποκατάσταση, ανάδειξη και προστασία των σημείων ανάβλυσης των ιαματικών υδάτων και ανασχεδιασμός της όδευσης τους προς την θάλασσα (τελικός αποδέκτης).

Τί περιλαμβάνει το έργοΟι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές του συγκροτήματος περιλαμβάνουν πτέρυγα Υδροθεραπευτηρίου, πτέρυγα ξενοδοχείου Ξενία, πτέρυγα υποστήριξης συγκροτήματος, μικρό κτίσμα (επιστέγασμα) από μπετόν στο σημείο ανάβλυσης της ιαματικής πηγής Κακάβου.Σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο, το συγκρότημα του «ΚΙΤ-Θ Ξενία Κύθνου», το οποίο όπως θα διαμορφωθεί θα περιλαμβάνει τη μονάδα ιαματικής θεραπείας πηγής Αγίων Αναργύρων, την αντίστοιχη της πηγής Κακάβου, την ξενοδοχειακή εγκατάσταση 5* δυναμικότητας 96 κλινών που μεταξύ άλλων θα προσφέρει και επαγγελματικές μη ιατρικές υπηρεσίες ευεξίας. Η πτέρυγα του Υδροθεραπευτηρίου περιλαμβάνει το κτίριο των Λουτρών του Χάνσεν καθώς και άλλα κτίρια επίσης με λουτρά και βοηθητικές χρήσεις.Το κτίριο του Χάνσεν λειτουργούσε μέχρι πρότινος και τα υπόλοιπα κτίρια της πτέρυγας είναι ανενεργά καθώς τμήματα έχουν καταρρεύσει, ενώ έχουν γίνει ορισμένες εργασίες ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας. Η βορειοανατολική πτέρυγα του ξενοδοχείου αποτελείται από τρεις ορόφους, στους οποίους χωροθετούνται τα δωμάτια. Το ισόγειο περιλαμβάνει 16 δίκλινα δωμάτια, ενώ ο 1ος και ο 2ος όροφος περιλαμβάνουν 15 δίκλινα δωμάτια έκαστος.Η συνολική δυναμικότητα του ξενοδοχείου ήταν 92 κλίνες, οι οποίες κατανέμονταν σε 46 δωμάτια. Στα 44 δωμάτια το εμβαδόν κυμαίνεται στα 15 τ.μ. περίπου, ενώ στα υπόλοιπα δύο είναι περίπου 50 τ.μ. και αφορά τις βασιλικές σουίτες, που χωροθετούνται στο κέντρο της συγκεκριμένης πτέρυγας. H πτέρυγα υποστήριξης αν και εμφανίζεται σε φωτογραφίες του συγκροτήματος από το 1904, έχει δεχθεί σειρά επεμβάσεων με στόχο την προσθήκη βοηθητικών της λειτουργίας χώρων, οι οποίες άλλαξαν πλήρως την αρχική μορφολογία του κελύφους.«Οι δυνητικές επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και από τη λειτουργία του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού «Ξενία Κύθνου» στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αξιολογούνται ως θετικές. Η πραγματοποίηση του εξεταζόμενου έργου αναμένεται να προσδώσει στο ακίνητο την αίγλη του παρελθόντος αναβιώνοντας την ιστορία του και τον σκοπό της δημιουργίας του μέσα από μία σύγχρονη οπτική. Βασική μέριμνα αποτελεί η διάσωση και επαναλειτουργία του διατηρητέου μνημείου, η προστασία των ιαματικών πηγών, η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και η ανάδειξη του φυσικού πλούτου, της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής και γενικότερα της Κύθνου. Επιπρόσθετα, το συγκρότημα θα λειτουργεί εντός του πλαισίου της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ ο φορέας λειτουργίας θα εφαρμόζει σχέδια και θα τηρεί μέτρα πρόληψης δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη μακρόχρονη ενίσχυση των θετικών επιπτώσεων του έργου», αναφέρεται στη ΜΠΕ.«Η εγκατάσταση εντάσσεται αρμονικά στο ανάγλυφο της περιοχής ενώ οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης θα βελτιώσουν τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας έμμεσα στην προστασία του χαρακτήρα του τοπίου. Λόγω είδους και της κλίμακας του έργου, καθώς και της φύσης της δραστηριότητας, η λειτουργία του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού δεν συνδέεται με οποιαδήποτε μορφής παρέμβαση ή μεταβολή στα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της άμεσης και ευρύτερης περιοχής».Η ιστορίαΗ Κύθνος έχει μακρά ιστορία στις ιαματικές πηγές και τη λουτροθεραπεία. Στους νεότερους χρόνους πήρε το δεύτερο όνομά της, Θερμιά, από τις ζεστές ιαματικές πηγές οι οποίες βρίσκονται στο γραφικό όρμο των Λουτρών, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού.Ιστορικά αναφέρεται ότι το 1836 έφτασε στην Κύθνο ο βασιλικός αρχιτέκτονας Κρίστιαν Χάνσεν, ο οποίος έφτιαξε τα σχέδια του συγκροτήματος των ιαματικών λουτρών με μαρμάρινους λουτήρες, ενώ από το 1845 η βασίλισσα Αμαλία μετέβαινε για λουτροθεραπεία στο νησί, γι’ αυτό και το ακίνητο έχει ιδιαίτερα σημαντική ιστορική και πολιτιστική αξία. Μάλιστα, η κατασκευή του υδροθεραπευτηρίου εκτιμάται ότι έγινε μετά από παρότρυνση της βασίλισσας Αμαλίας.Οι εγκαταστάσεις τροποποιήθηκαν από τον Ερνστ Τσίλερ την περίοδο 1871-1891 και έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, καθώς αποτελούν αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής, άμεσα συνδεδεμένα με την ιστορία των Λουτρών Κύθνου. Οι τελευταίες αλλαγές και προσθήκες στο κτίριο πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1964-1970.