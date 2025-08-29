Επίδομα Παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 τη Δευτέρα

Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, η, σύμφωνα με τοκαι τονεπόμενες δόσεις τουγια το 2025 θα καταβληθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τουτις παρακάτω ημερομηνίες:Η 4η δόση του επιδόματος προβλέπεται να δοθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.Η 5η δόση θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου 2025.Η 6η δόση θα καταβληθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή μεταξύ 19 Δεκεμβρίου του 2025 με 24 του ίδιου μήνα.