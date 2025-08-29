Επίδομα Παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 τη Δευτέρα
Επίδομα Παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 τη Δευτέρα
Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής – Πότε θα πληρωθούν οι τελευταίες τρεις δόσεις
Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.
Οι επόμενες δόσεις του επιδόματος για το 2025 θα καταβληθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ τις παρακάτω ημερομηνίες:
Η 4η δόση του επιδόματος προβλέπεται να δοθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Η 5η δόση θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου 2025.
Η 6η δόση θα καταβληθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή μεταξύ 19 Δεκεμβρίου του 2025 με 24 του ίδιου μήνα.
