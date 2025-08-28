KKCG: Πούλησε μερίδιο 4,27% της Allwyn στην J&T ARCH έναντι 500 εκατ. ευρώ
Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξη της κορυφαίας πολυεθνικής λοταρίας
Η KKCG ανακοίνωσε την πώληση ποσοστού 4,27% στην πολυεθνική εταιρεία λοταριών Allwyn International AG («Allwyn») στο επενδυτικό fund J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s. («J&T ARCH»).
Η συναλλαγή αποτιμά την Allwyn στα 11,2 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, προσφέροντας στους επενδυτές της J&T ARCH την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του ομίλου.
Η J&T ARCH, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Πράγας, διαθέτει καθαρή αξία ενεργητικού 5,6 δισ. ευρώ. Για την KKCG, τα συνολικά έσοδα από τη συναλλαγή φθάνουν τα 500 εκατ. ευρώ. Η πώληση έγινε μέσω της θυγατρικής Allwyn AG, με την KKCG να διατηρεί πλέον 95,73% στην Allwyn.
Η επένδυση καταδεικνύει την ισχύ του ιστορικού της Allwyn, τη σταθερή οικονομική της βάση και την εμπιστοσύνη στη στρατηγική της. Από το 2011, ο όμιλος έχει εξελιχθεί σε πολυεθνικό ηγέτη ψυχαγωγίας με κεντρικό άξονα τις λοταρίες, κατακτώντας κορυφαίες θέσεις σε Ευρώπη και Αμερική. Το 2024, η Allwyn κατέγραψε EBITDA 1,5 δισ. ευρώ, απέκτησε τον κορυφαίο πάροχο ηλεκτρονικών παιχνιδιών Instant Win Gaming και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει πλειοψηφικό πακέτο στη Novibet, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο και την καινοτομία της.
Ο Karel Komarek, πρόεδρος της Allwyn και ιδρυτής της KKCG, τόνισε: «Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την Allwyn. Καταδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο της στήριξης της KKCG και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην στρατηγική μας. Βλέπω τεράστιες προοπτικές βιώσιμης δημιουργίας αξίας».
Ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, συμπλήρωσε: «Στόχος μας είναι να γίνουμε η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας τυχερών παιχνιδιών. Έχουμε αποδείξει τη δυναμική της πλατφόρμας μας και προχωράμε με ισχυρή αναπτυξιακή στρατηγική».
Από την πλευρά της J&T ARCH, ο Patrik Tkáč, συνιδρυτής του ομίλου J&T, σχολίασε: «Η είσοδός μας στην Allwyn είναι το αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας με τον Karel Komarek. Πρόκειται για μια ακόμη σπουδαία ιστορία επιτυχίας που επιτρέπει στους επενδυτές μας να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της Allwyn».
Ο Adam Tomis, μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων της J&T ARCH, πρόσθεσε: «Το αποτύπωμα της Allwyn ως φορέα εθνικών λοταριών είναι μοναδικό. Το χαρτοφυλάκιό μας αποκτά πρόσβαση σε έναν κλάδο με ισχυρές θέσεις αγοράς, ανθεκτικότητα και υψηλή παραγωγή ταμειακών ροών. Η Allwyn είναι έτοιμη για περαιτέρω διεθνή επέκταση».
Πηγή: newmoney.gr
