Εστιατόρια που είναι σχεδόν αδύνατον να κλείσει κανείς τραπέζι
Εστιατόρια που είναι σχεδόν αδύνατον να κλείσει κανείς τραπέζι
Με την αναμονή μιας κράτησης να φτάνει ως κι ένα έτος υπάρχουν εστιατόρια που αποτελούν περιζήτητους ταξιδιωτικούς προορισμούς τρόπους παρ’ότι απευθύνονται σε συγκεκριμένα κοινά
Με την άνθιση της foodie κουλτούρας ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν ανά τον κόσμο με το όνειρο να δειπνήσουν σε ένα από τα κορυφαία εστιατόρια του πλανήτη. Η επιθυμία γιγαντώνεται πλέον και από τα social media, ιδίως μέσω του Instagram και του TikTok, με τους χώρους εστίασης να αποκτούν ακόλουθους που θα ζήλευαν και οι σταρ του Χόλυγουντ. Η εταιρία παροχής υπηρεσιών πληρωμών “Dojo” δημοσίευσε πρόσφατα την έρευνά της σχετικά με τα πιο περιζήτητα εστιατόρια σε Αμερική και Ευρώπη. Η Dojo ανέλυσε τον όγκο των αναζητήσεων, τους χρόνους αναμονής για τις κρατήσεις και τον αριθμό των ακολούθων των εστιατορίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να συντάξει τη λίστα της.
Τα πιο περιζήτητα
Το βραβείο για το εστιατόριο στο οποίο είναι πιο δύσκολο να κλείσεις τραπέζι πηγαίνει στο The Lost Kitchen στην πόλη Freedom του Μέιν, στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο λόγος είναι απλός: κάθε κράτηση εξαρτάται από την τύχη. Αντί για online ή τηλεφωνικές κρατήσεις, οι υποψήφιοι πελάτες πρέπει να στείλουν στο εστιατόριο μια καρτ ποστάλ με το αίτημά τους για επίσκεψη, συμπεριλαμβάνοντας το όνομά τους, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό τηλεφώνου τους, το email τους και την περίοδο που επιθυμούν να κάνουν κράτηση. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις επιλέγονται τυχαία και οι πελάτες ενημερώνονται τηλεφωνικά για τα καλά νέα. Το εστιατόριο δημιουργεί έναν δίαυλο επικοινωνίας με τους πελάτες, πολύ ανθρώπινο και ζεστό που κορυφώνεται με τη φιλοξενία τους στον χώρο την ημέρα της κράτησης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Τα πιο περιζήτητα
Το βραβείο για το εστιατόριο στο οποίο είναι πιο δύσκολο να κλείσεις τραπέζι πηγαίνει στο The Lost Kitchen στην πόλη Freedom του Μέιν, στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο λόγος είναι απλός: κάθε κράτηση εξαρτάται από την τύχη. Αντί για online ή τηλεφωνικές κρατήσεις, οι υποψήφιοι πελάτες πρέπει να στείλουν στο εστιατόριο μια καρτ ποστάλ με το αίτημά τους για επίσκεψη, συμπεριλαμβάνοντας το όνομά τους, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό τηλεφώνου τους, το email τους και την περίοδο που επιθυμούν να κάνουν κράτηση. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις επιλέγονται τυχαία και οι πελάτες ενημερώνονται τηλεφωνικά για τα καλά νέα. Το εστιατόριο δημιουργεί έναν δίαυλο επικοινωνίας με τους πελάτες, πολύ ανθρώπινο και ζεστό που κορυφώνεται με τη φιλοξενία τους στον χώρο την ημέρα της κράτησης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα