Το πολιτικό σκηνικό και η ΔΕΘ, οι προθέσεις του Κ.Μ, το κόμμα Τσίπρα και το βιβλίο του Πατέλη, τα δύο μεγάλα deals της σεζόν, ο θερμός χειμώνας Ιβάν με Τέλη
Χαίρετε, καλή επιστροφή λέμε, καλό χειμώνα όχι, γιατί έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα με το κλίμα, κρύο μπορεί και να κάνει σε κανένα τρίμηνο
Εν πάση περιπτώσει η δική μας… σχολική χρονιά ξεκινάει από σήμερα. Επειτα από τρεις εβδομάδες διακοπές, ελπίζουμε να σας λείψαμε, εμάς πάντως σίγουρα. Λοιπόν, η Αθήνα δεν έχει ακόμα καλά καλά επιστρέψει στις δουλειές της, αλλά το Μ.Μ γύρισε, νομίζω σε πλήρη σύνθεση, πρώτη ημέρα σήμερα γραφείο όλοι μαζί, σε μια «σχολική χρονιά» που αναμένεται δύσκολη και με αθέατα, για την ώρα, ζητήματα. Το καλοκαίρι δεν είχαμε τρομερά απρόοπτα, φωτιές ναι, αλλά όχι κάτι τρομερό για την ώρα, παρά τις συνηθισμένες γκρίνιες καλό τουριστικό ρεύμα. Επομένως, όλα σχετικά ήρεμα, πλην μιας παραφιλολογίας που σέρνεται, του τύπου ότι «από τον Σεπτέμβριο θα γίνει της τρελής από σκάνδαλα, ΟΠΕΚΕΠΕ 2 με επισυνδέσεις που πρωταγωνιστούν 30 βουλευτές ΝΔ (αλλά και ολίγοι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ) που ακούγονται να ρουσφετολογούν ασύστολα με κάποιο στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ της πρώτης κυβερνητικής περιόδου ονόματι Μελά».
-Μάλιστα, εντάξει, το ακούω όλο αυτό, αλλά μου φαίνεται ολίγον ξαναζεσταμένο. Κάτσε να δούμε σε λίγες μέρες που θα αρχίζουν να βγαίνουν τα πρόστιμα και τα ονόματα διαφόρων αγροτοπατέρων γενικώς, δίχως κομματική ταυτότητα, από τους πρώτους ελέγχους, τι εικόνα θα διαμορφωθεί. Ο Κ.Μ πάντως, που ρωτήθηκε προσφάτως για όλο αυτό το νοσηρό κλίμα που καλλιεργείται, απάντησε ότι «θα τα ξεκαθαρίσω και στη ΔΕΘ. Εγώ θα πάω μέχρι τέλους και θα πατήσω γκάζι στο πρόγραμμά μας. Ό,τι είναι για τον εισαγγελέα θα πηγαίνει εκεί, αλλά δεν θα με εγκλωβίσουν σε αυτό το κλίμα όσοι θέλουν να μας ρίξουν. Έχουμε χρόνο, δουλειά και πρόγραμμα και θα κυβερνήσουμε κανονικά. Τέλος η σκανδαλολογία». Πάντως, θα έχει ενδιαφέρον η στάση του ίδιου σε αυτό το κύμα προσωπικής φθοράς και στόχευσής του, που οικοδομείται σταθερά και συστηματικά εδώ και μήνες. Θα δούμε βέβαια και τι υπάρχει από κάτω, αν το υπόβαθρο περί σκανδάλων αποδειχθεί σαθρό, δεν κρατάει, αν πάλι υπάρχει κάτι σοβαρό, τότε μιλάμε για άλλη κατάσταση.
-Το πολιτικό σκηνικό, καθώς έχουμε εισέλθει στο δεύτερο μισό της δεύτερης τετραετίας και η κυβέρνηση υπολείπεται σημαντικά από το 40% του 2023 (αλλά θα δούμε πόσο μετά τη ΔΕΘ), ναι μεν ατύπως δεν έχει αλλάξει, δηλαδή έχουμε ως αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη – χλωμό έως… κατάχλωμο, τη γνωστή σε όλους Ζωίτσα που εδώ και καιρό πλέον έχει αφήσει τις καρδούλες και έχει επιστρέψει στον παλιό καλό εαυτό της, και τον ΣΥΡΙΖΑ του ευγενούς Φάμελλου που… δεν κάνει καριέρα. Όμως τα καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα έρχονται, αφού το κόμμα Τσίπρα είναι ante portas και, εκτός δραματικού απροόπτου (πρόωρες εκλογές εντός τριμήνου), θα ανακοινωθεί έως τον Ιανουάριο του 2026 το αργότερο. Αν οι δημοσκόποι δεν κάνουν λάθος και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο αρχηγός μας συγκινεί ακόμα τα πλήθη (!) της Αριστεράς και ολίγον της Κεντροαριστεράς, θα δούμε αναταράξεις στον πολιτικό χώρο αριστερότερα της ΝΔ. Θα εξαρτηθεί βέβαια και τι θα ψαρέψει ο Τσίπρας από πρόσωπα, γιατί κινδυνεύει να παρουσιάσει τον ΣΥΡΙΖΑ reload, οπότε κλάφ’ τα, Χαράλαμπε… ή, μάλλον, Αλέξη. Τώρα, για λόγους καθαρά δημοσιογραφικούς, θα κάνω μια αναφορά στα λεγόμενα στην πιάτσα ότι κόμμα θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς, η οικογένεια του οποίου υπέστη ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στη ζωή πριν από λίγες ημέρες, γι’ αυτό και δεν θεωρώ ότι είναι ώρα για τέτοιες κουβέντες.
-Πάντως, με την κοινή λογική, η επανεμφάνιση του Τσίπρα θα είναι το γεγονός του χειμώνα και φυσικά δεν μπορεί παρά να συμφέρει πολιτικά τον Μητσοτάκη, να βλάπτει κυρίως τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και μερικά υπολείμματά του. Πιθανώς και ολίγον το ΠΑΣΟΚ, όχι τόσο γιατί Πασόκοι θα πάνε στον Τσίπρα, αλλά γιατί μπορεί το κόμμα του να παίζει σε ποσοστά πολύ κοντά με εκείνο του Ανδρουλάκη. Γενικώς, όποιος θέλει να μαυρίσει τη ΝΔ θα πάει στον Τσίπρα και όχι στον Ανδρουλάκη, λένε οι funs του αρχηγού μας Αλέξη, και ετοιμάζονται με αρχή βέβαια ένα βιβλίο «με τη δική του αλήθεια για τη διακυβέρνησή του» που ετοιμάζει ο Τσίπρας.
-Πιο νωρίς, μέσα στο φθινόπωρο πάντως, γύρω στον Οκτώβριο, θα μας απασχολήσει το βιβλίο που ετοιμάζει ο πρώην διευθυντής του οικονομικού γραφείου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Πατέλης, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της σελιδοποίησης αυτή την περίοδο. Θα πρόκειται για ένα βιβλίο που, μέσα από τις εμπειρίες του συγγραφέα, θα περιγράφει πώς η Ελλάδα ανέκτησε τη διεθνή της αξιοπιστία που πιστοποιήθηκε και από την επενδυτική βαθμίδα την περίοδο 2019-2024, σε σχέση βεβαίως και με τι παρέλαβε από τον Τσίπρα.
-Επειδή ο Τσίπρας επιχειρεί rebranding αυτή την περίοδο, γράφει ο Πατέλης, δεν σημαίνει ότι όλοι ξεχνούν σε τι φάση ήμασταν εκείνον τον καιρό. Και διηγείται μια νόστιμη ιστορία στο βιβλίο του από την πρώτη επίσκεψη Μητσοτάκη στο Φόρουμ του Νταβός, τον Γενάρη του 2020. Όταν η ελληνική αποστολή έφτασε, της ανατέθηκε μια Ελβετίδα κυρία από το Φόρουμ, προκειμένου να τους διευκολύνει σε ό,τι χρειάζονται και να τους συνοδεύει από event σε event, καθώς οι χώροι είναι δαιδαλώδεις. Ο Μητσοτάκης λοιπόν ξεκίνησε να κάνει απανωτά ραντεβού, να συμμετέχει σε events και να δίνει συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ, ένα πραγματικά πυκνό πρόγραμμα, καθώς το Φόρουμ είναι ευκαιρία να δεις πολλούς ανθρώπους που δεν βλέπεις κάθε μέρα σε ένα μέρος. Στο τέλος λοιπόν της παρουσίας της αποστολής στο Νταβός, η Ελβετίδα γύρισε και ζήτησε… συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν ήταν τόσο ενεργή όσο θα έπρεπε, εξηγώντας ότι δεν είχε καταλάβει ότι ήθελαν να κάνουν δουλειά, καθώς την τελευταία φορά που είχε «χρεωθεί» αποστολή Έλληνα πρωθυπουργού, τα μέλη της βασικά ήθελαν να κάνουν περισσότερο… γνωριμία με την ελβετική φύση και βόλτες στην Promenade, που έχει πανοραμική θέα.
-Μπορεί αυτή την εβδομάδα οι συσκέψεις να είναι πυκνές στο Μ.Μ για την άνοδο του Κ.Μ στη ΔΕΘ, όμως και στη Θεσσαλονίκη οι διεργασίες θα είναι έντονες. Αύριο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη της Διοικούσας για τις περιοδείες και τις εκδηλώσεις των ημερών, ενώ την Τετάρτη Χατζηδάκης-Λιβάνιος έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας. Την Πέμπτη ανεβαίνει στη συμπρωτεύουσα ο Μητσοτάκης, ο οποίος το πρωί θα κάνει συσκέψεις στο Διοικητήριο με τους φορείς, μετά θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για τα μεγάλα έργα στη Βόρειο Ελλάδα και τέλος θα δει τους «γαλάζιους» βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.
Πηγή: www.newmoney.gr
