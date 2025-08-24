Πώς η «Διαδρομή του Τραμπ» μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν θα επηρεάσει τις παγκόσμιες ισορροπίες
Η ρύθμιση του διαδρόμου που ελέγχεται από τις ΗΠΑ θα είναι κρίσιμη για να καθοριστεί αν οι μεγάλοι εξαγωγείς, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, θα επιλέξουν να τον χρησιμοποιήσουν
Η Τουρκία εποφθαλμιά την αυξημένη δυναμική για ταχύτερο εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ευρώπης μέσω ενός διαδρόμου στον Νότιο Καύκασο, ο οποίος πρόκειται να ανοίξει ως αποτέλεσμα της ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε αυτό το μήνα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν — εάν η Ουάσιγκτον δεν περιορίσει τη χρήση του.
Η «Διαδρομή Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» (TRIPP), η οποία συνδέει το ηπειρωτικό Αζερμπαϊτζάν με τα αποσπασμένα εδάφη της Ναχτσεβάν στα σύνορα με την Τουρκία μέσω της Αρμενίας, θα κάνει «την ανατολική-δυτική γραμμή από το Πεκίνο στο Λονδίνο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά», δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαδίρ Ουραλόγλου.
Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης του διαδρόμου, γνωστού και ως Διάδρομος Ζανγκεζούρ, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την έκταση της χρήσης του. Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στην ειρηνευτική διακήρυξη που υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου στην Ουάσινγκτον από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό της δεκαετούς σύγκρουσης.
