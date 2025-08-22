Wall Street: Ράλι ανακούφισης με την υπογραφή Πάουελ - Ρεκόρ για τον Dow Jones

Η καλύτερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο, καθώς ο πρόεδρος της Fed έστειλε σήμα για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Απριλίου - Ισχυρά κέρδη σε όλους τους κλάδους, με επίκεντρο τράπεζες, τεχνολογικές και κατασκευαστικές - Βουτιά για τις αποδόσεις των ομολόγων