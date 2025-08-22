Wall Street: Ράλι ανακούφισης με την υπογραφή Πάουελ - Ρεκόρ για τον Dow Jones
Wall Street: Ράλι ανακούφισης με την υπογραφή Πάουελ - Ρεκόρ για τον Dow Jones
Η καλύτερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο, καθώς ο πρόεδρος της Fed έστειλε σήμα για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Απριλίου - Ισχυρά κέρδη σε όλους τους κλάδους, με επίκεντρο τράπεζες, τεχνολογικές και κατασκευαστικές - Βουτιά για τις αποδόσεις των ομολόγων
Μετά από αρκετές ημέρες απογοητευτικών στοιχείων και μηνυμάτων αναφορικά με τη δυνατότητα της Federal Reserve να βρει τα περιθώρια να επανεκκινήσει τη νομισματική χαλάρωση, ο συνήθως συντηρητικός Τζερόμ Πάουελ έκανε το… θαύμα του καταφέρνοντας να «λυτρώσει» την Wall Street στέλνοντας σήμα για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.
Ήταν κάτι που ήλπιζαν οι επενδυτές, αλλά που ελάχιστοι αναλυτές περίμεναν πραγματικά από τον πρόεδρο της Fed, δεδομένης της μέχρι τώρα συγκρατημένης γραμμής του.
Έτσι, μετά από ένα πενθήμερο καθοδικό σερί, οι δείκτες «ξέσπασαν» με ένα ράλι που σηματοδότησε την καλύτερη συνεδρίαση για την αμερικανική αγορά από τον Απρίλιο και με τον Dow Jones να φτάνει σε νέα υψηλά.
Συγκεκριμένα ο Dow εκτοξεύτηκε στις 45.631 μονάδες με άνοδο 846 μονάδων ή +1,89%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,52% φτάνοντας τις 6.466 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,88% στις 21.496 μονάδες.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή η επίδοση για τον Russell 2000 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θεωρούνται και πιο ευάλωτες στο κόστος δανεισμού, που εκτινάχθηκε κοντά στο 4%.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 2ετούς τίτλου, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις άμεσες κινήσεις της Fed, υποχώρησε κατά 10 μονάδες βάσης στο 3,694% και του 10ετούς κατρακύλησε στο 4,26%, ενώ το δολάριο διολίσθησε σχεδόν κατά 1%.
Μιλώντας στο οικονομικό συμπόσιο της Fed, στο Τζάκσον Χολ, ο Τζερόμ Πάουελ έκανε μια σαφή στροφή προς μια ηπιότερη στάση προς την κατεύθυνση της επανάληψης της νομισματικής χαλάρωσης.
«Η σταθερότητα του ποσοστού ανεργίας και άλλων δεικτών της αγοράς εργασίας μας επιτρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά καθώς εξετάζουμε αλλαγές στη στάση της πολιτικής μας. Παρ’ όλα αυτά, με την πολιτική σε περιοριστικό πεδίο, οι βασικές προοπτικές και το μεταβαλλόμενο ισοζύγιο κινδύνων μπορεί να δικαιολογούν την προσαρμογή της» τόνισε χαρακτηριστικά, με το σύνολο των αναλυτών να ερμηνεύει τη δήλωση του ως σαφή ένδειξη για επικείμενη μείωση των επιτοκίων.
Οι επενδυτές ενθουσιάστηκαν θεωρώντας ότι η Fed ίσως δεν θα χρειαστεί να περιμένει τα ιδανικά στοιχεία για τον πληθωρισμό πριν προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων. Έτσι, τα προγνωστικά πήραν «φωτιά», με τις πιθανότητες για περικοπή κατά 25 μονάδες στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου να εκτινάσσονται πάνω από το 90%.
Λίγες ώρες νωρίτερα βρίσκονταν περίπου στο 65% από το 85% πριν μία εβδομάδα, μετά τα τελευταία οικονομικά στοιχεία και το περιεχόμενο των πρακτικών της νομισματικής συνεδρίασης του Ιουλίου.
«Ο Πάουελ άνοιξε διάπλατα την πόρτα για μείωση τον Σεπτέμβριο με την ομιλία του στο Τζάκσον Χολ, στέλνοντας σαφές και ισχυρό μήνυμα ότι η Fed είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση αυτή. Η ομιλία του ήταν πολύ πιο ήπια από όσο φοβόταν η αγορά» σχολίασε ο Κρίσνα Γκούχα της Evercore.
«Ο Πάουελ έκανε κάτι που κανείς δεν περίμενε, έδωσε το σήμα ότι η Fed είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση. Δεν το είπε ευθέως και κράτησε ανοιχτή την πόρτα για το ενδεχόμενο τα δεδομένα να αλλάξουν πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου, αλλά πλέον το όριο είναι εξαιρετικά υψηλό για να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα» συμφώνησε και ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management.
Κατά τον Μπρετ Κένγουελ της eToro «με τον Πάουελ να αναγνωρίζει ότι μπορεί να έφτασε η ώρα να αλλάξει η περιοριστική πολιτική, η αγορά βρίσκεται πλέον σε ράλι ανακούφισης». Ωστόσο, δεδομένων και των παραγόντων κινδύνου που ανέφερε και ο ίδιος ο Πάουελ, «αν η Fed μειώσει υπερβολικά ή πολύ νωρίς, διακινδυνεύει να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό κι αν μειώσει πολύ αργά ή πολύ λίγο, κινδυνεύει με σοβαρή επιδείνωση στην αγορά εργασίας κι αυτό είναι το δύσκολο ισοζύγιο στο οποίο βρίσκεται».
Στους παράγοντες κινδύνου ο Πάουελ απαρίθμησε τις «σαρωτικές αλλαγές» στη φορολογία, το εμπόριο και τη μετανάστευση που μεταβάλλουν την ισορροπία μεταξύ των στόχων της Fed για πλήρη απασχόληση και σταθερές τιμές, καθιστώντας δύσκολο στο συμβούλιο να αποφασίσει τα επόμενα βήματα του. Ειδικά δε, οι δασμοί παραμένουν μια σαφής απειλή για τον πληθωρισμό. Αν και αυτό θα φανεί καλύτερα τους επόμενους μήνες, καθώς θα είναι σαφέστερος ο αντίκτυπος τους.
Σε επίπεδο μετοχών, οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά προς προς κυκλικούς κλάδους όπως η στέγαση και η τεχνολογία, ενώ προς ιστορικά υψηλά κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές τροφοδοτώντας το υψηλό του Dow Jones.
Τεχνολογικά χαρτιά όπως η Nvidia, η Meta, η Alphabet, η Amazon και η Tesla που είχαν γίνει στόχος σημαντικών ρευστοποιήσεων τις προηγούμενες ημέρες, έσπευσαν να προσπαθήσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Στον κλάδο ξεχώρισε ιδιαίτερα η Intel με κέρδη άνω του 6%, μετά την ανακοίνωση Τραμπ πως «έκλεισε» η συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 10% στην τεχνολογική από το αμερικανικό δημόσιο.
Ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους ήταν, επίσης, η Caterpillar, η Home Depot και η Boeing, ενώ στις τράπεζες ξεχώρισαν η Goldman Sachs και η American Express.
Στον S&P 500, ρόλο πρωταγωνιστή είχαν οι μετοχές του κατασκευαστικού κλάδου και της αγοράς ακινήτων που προσβλέπουν σε μείωση του κόστους δανεισμού που θα αναθερμάνει το real estate.
Στον αντίποδα, στις λίγες χαμένες της ημέρας βρέθηκαν η Intuit και η Workday λόγω αδύναμων προβλέψεων, όπως και η BJ’s Wholesale.
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
