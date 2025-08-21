Citi: Ήπια επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομία – Τι βλέπει για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα
Σκηνικό «ελεγχόμενης αβεβαιότητας» - Οι επενδυτές καλούνται να είναι επιλεκτικοί, να δίνουν έμφαση στη διαφοροποίηση και να αξιοποιούν αμυντικά assets, διατηρώντας παράλληλα έκθεση σε περιοχές και κλάδους με θεμελιώδη στήριξη
Η Citi, στην τελευταία της έκθεση για τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία (Global Economic Outlook & Strategy), σκιαγραφεί μια εικόνα «ήπιας επιβράδυνσης» για την παγκόσμια δραστηριότητα, με διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες και έντονη αβεβαιότητα στις αγορές.
Η τράπεζα εκτιμά ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα κινηθεί χαμηλότερα στο β΄ εξάμηνο του 2025, με τις ΗΠΑ να δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα χάρη στην κατανάλωση και την αγορά εργασίας, ενώ η Ευρωζώνη παραμένει πιο ευάλωτη λόγω υποτονικής βιομηχανικής παραγωγής. Η Κίνα συνεχίζει να αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις, παρά τα μέτρα στήριξης, ενώ οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζουν διαφοροποιημένες προοπτικές – με θετικές ενδείξεις από Λατινική Αμερική και Ινδία, αλλά αδυναμίες σε Τουρκία και Κεντρική Ευρώπη. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, αφήνοντας τις κεντρικές τράπεζες προσεκτικές στις κινήσεις χαλάρωσης.
