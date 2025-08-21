Citi: Ήπια επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομία – Τι βλέπει για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα

Σκηνικό «ελεγχόμενης αβεβαιότητας» - Οι επενδυτές καλούνται να είναι επιλεκτικοί, να δίνουν έμφαση στη διαφοροποίηση και να αξιοποιούν αμυντικά assets, διατηρώντας παράλληλα έκθεση σε περιοχές και κλάδους με θεμελιώδη στήριξη