Οι φήμες για τον ανασχηματισμό στο Μ.Μ (και τι ισχύει), ο Νίκος, η Σορβόννη και η Google, το καφέ των 9 εκατ. ευρώ, η μάχη Σκλαβενίτη-Παντελιάδη

-Ανάβει για τα καλά ο ανταγωνισμός στις χονδρικές πωλήσεις για επαγγελματίες, εταιρείες κ.λπ. Ο όμιλος Σκλαβενίτη, που διαθέτει την αλυσίδα Τhe Mart, έχει αποφασίσει να ενισχύσει το δίκτυο χονδρικής που διαθέτει προκειμένου να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς που έχει και τον κατατάσσουν στη δεύτερη θέση. Η απόφαση του ομίλου Σκλαβενίτη απειλεί τον Παντελιάδη, ο οποίος με τα Metro Cash and Carry έχει εδραιωθεί στην πρώτη θέση της αγοράς. Η The Mart διαθέτει σήμερα 14 καταστήματα και η επόμενη κίνηση από τον Σκλαβενίτη είναι η επέκταση στα νησιά, καθώς σήμερα έχει παρουσία μόνον στα Χανιά και το Ηράκλειο. Το 2023 η The Mart είχε τζίρο 432 εκατ. και 11 εκατ. καθαρά κέρδη. Να σημειώσω πως τόσο ο Σκλαβενίτης όσο και ο Παντελιάδης παρακολουθούν με ενδιαφέρον την κίνηση του Γ. Βαρδινογιάννη να μπει στην αγορά μικρής λιανικής εξαγοράζοντας μέσω της Μotor Oil την αλυσίδα Smart Shop, η οποία διαθέτει και καταστήματα εκτός πρατηρίων βενζίνης. Η Smart Shop δεν επηρεάζει φυσικά τον πελάτη του super market, αλλά μπορεί να χτυπήσει καταστήματα ψιλικών, παντοπωλεία κ.λπ. που είναι πελάτες της χονδρικής.Μετά από 9 χρόνια και 9 εκατομμύρια (για έναν φούρνο)-Κι αφού ήρθε ο λόγος στις αλυσίδες και τα σχέδιά τους, να σας πω τον τελικό λογαριασμό για το Veneti-Jackson Hall στον πεζόδρομο της Μηλιώνη, στο Κολωνάκι, που είναι η ναυαρχίδα του δικτύου της Βενέτης. Το κατάστημα πλέον λειτουργεί και από τη στιγμή που το ανέλαβε η Βενέτης μέχρι να ανοίξει για το κοινό χρειάστηκε να περάσουν 9 χρόνια. Στο διάστημα αυτό ο αρχικός προϋπολογισμός των 2 εκατ. ευρώ έφτασε τα 9 εκατομμύρια. Όπως φαντάζεστε η απόσβεση είναι πολύ δύσκολη έως απίθανη.Αύξηση κεφαλαίου 56 εκατ. στην Ευρώπη Holdings-Στα επίπεδα των 56 εκατ. ευρώ θα είναι η αύξηση κεφαλαίου που δρομολογεί η Ευρώπη Holdings (το σχήμα που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΚΛΜ–Ιntracom Properties) ως μέρος του σχεδιασμού που έχει ως επόμενο στάδιο την ήδη συμφωνημένη εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστική για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού πόλου με παρουσία στις ασφάλειες αλλά και τη διαχείριση ακινήτων. Στις 6/3 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η έκτακτη ΓΣ για την ΑΜΚ και εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Απριλίου, ώστε στη συνέχεια να ολοκληρωθούν και οι μετοχικές αλλαγές μέσω των οποίων ο Νίκος Μακρόπουλος, νυν ιδιοκτήτης της ασφαλιστικής θα καταστεί μέτοχος με 10,3% του νέου σχήματος, δεύτερος μεγαλύτερος μετά την Intracom Holdings. Το όλο εγχείρημα για την Ευρώπη Holdings θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα.Ο Κόμαρεκ με τη McLaren-H Allwyn, ο μητρικός όμιλος του ΟΠΑΠ, έκλεισε συμφωνία που της εξασφαλίζει παγκόσμια προβολή για να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή της ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με την πολυετή συνεργασία που ξεκινά με τη Formula 1, προχώρησε σε επίσημη συνεργασία με την ομάδα της McLaren, την πρωταθλήτρια κατασκευαστών της F1 για το 2024. Η σύμπραξη αυτή έχει σαφή στόχο να ενισχύσει τις δραστηριότητες και το brand του ομίλου παγκοσμίως και ως επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing, το λογότυπο της Allwyn θα εμφανίζεται στα μονοθέσια και στις στολές των οδηγών της ομάδας. Ο Κάρελ Κόμαρεκ, ιδιοκτήτης της Allwyn, διατηρεί από παλιά δεσμούς με τον κόσμο της F1 και μαζί με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ -πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή- έχουν ιδρύσει, χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν την πρωτοβουλία «More Than Equal» με στόχο την προετοιμασία για την ανάδειξη της πρώτης γυναίκας Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Οδηγών Formula 1.Η Stoiximan ανεβάζει τον ΟΠΑΠ-Και αφού είμαστε σε περιβάλλον τυχερών παιχνιδιών, στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης της Stoiximan που έφερε στην Αθήνα τα τρόπαια των UEFA Europa League και Conference League, οι επικεφαλής της εταιρείας τόνιζαν την εξαιρετική πορεία που κατέγραψαν στην περυσινή χρήση τα οικονομικά μεγέθη της. Η Stoiximan κατέγραψε διψήφια ανάπτυξη μεγεθών με αιχμή το sportsbook που ενισχύθηκε από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς και κυρίως το Euro2024. Η άνοδος αυτή, όπως έλεγαν τα στελέχη της νέας διοικητικής ομάδας με επικεφαλής τον Νίκο Φλίγκο, Managing Director, συνοδεύτηκε και από σημαντική αύξηση των νέων εγγραφών πελατών που αποτελεί καλή βάση και για την εφετινή χρονιά. Οι επιδόσεις αυτές θα αποτυπωθούν φυσικά στα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ που κατέχει ποσοστό 84,49% και διατηρεί τον αποκλειστικό έλεγχο της Stoiximan και των δραστηριοτήτων της σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο ΟΠΑΠ θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 στις 19 Μαρτίου και ακολούθως στις 29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ΓΣ των μετόχων. Νωρίτερα θα έχει γίνει γνωστό και το ύψος του μερίσματος που αναμένεται με ενδιαφέρον από την αγορά, καθώς έχει ήδη δώσει προμέρισμα 0,60 ευρώ.Οι επιχειρηματίες που θέλουν να γίνουν οι μεγαλύτεροι οινοποιοί της χώρας-Μια νέα εταιρεία συνέστησαν οι αδελφοί Γεωργιάδη της Sterner Stenhus, που -εκτός των άλλων επενδύσεών τους- έχουν βάλει στόχο να γίνουν οι μεγαλύτεροι οινοποιοί της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ως γνωστόν, έχουν εντάξει ήδη (και πριν από λίγες ημέρες ακολούθησε και η Σεμέλη) υπό τη σκέπη του ομίλου τους την ιστορική «Μπουτάρης». Η νέα εταιρεία, με επικεφαλής τον Γιώργο Ρεντιά, Chief Financial Officer της Sterner Stenhus Greece, τιτλοφορείται «Σκαλαρέα Κρήτη Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και εδρεύει στο Φανταξομέτοχο του Οικισμού Σκαλάνι. Ο σκοπός της περιλαμβάνει από την παραγωγή οίνου μέχρι καταλύματα διακοπών και πολλά άλλα, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 200.000 ευρώ, το οποίο ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η «Μπουτάρης Οινοποιεία Α.Ε.» που εκπροσωπείται από τον Θωμά Γεωργιάδη. Πίσω από το θέμα αυτό όμως υπάρχει μια ενδιαφέρουσα προϊστορία. Πρόκειται για το συγκρότημα της Μπουτάρης στην Κρήτη, που περιλαμβάνει 73 στρέμματα αμπελώνες, το πιο σύγχρονο οινοποιείο της, αλλά και ένα… boutique hotel. Το νεότερο και πιο σύγχρονης αισθητικής οινοποιείο της «Μπουτάρης» ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2004 και είναι χτισμένο έξω από το χωριό Σκαλάνι, στο κτήμα Φανταξομέτοχο, σε απόσταση μόλις 8 χλμ. από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και 4 χλμ. από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.Το… Φανταξομέτοχο, οι αδελφοί Γεωργιάδη και η οικογένεια Λογοθέτη-Το κτήμα Φανταξομέτοχο ή αλλιώς «Μετόχι των φαντασμάτων», χρωστάει το όνομά του στις προσπάθειες του πρώτου ιδιοκτήτη του να το διασώσει από τις πειρατικές επιδρομές, διαδίδοντας ότι στο κτήμα κατοικούν φαντάσματα… Εκτός από το οινοποιείο, όμως, προ δεκαετίας μέσω της εταιρείας Scalarea ΙΚΕ που συστάθηκε τον Ιούνιο του 2014, μπήκε μπροστά το σχέδιο για τη δημιουργία ενός μικρού συγκροτήματος με τρία πολυτελή δωμάτια. Λίγο αργότερα υπήρξε συμμαχία με την Aria Hotels, συμφερόντων της οικογένειας Λογοθέτη (Libra Group), τη γνωστή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών σε πολλούς νησιωτικούς και ηπειρωτικούς, προορισμούς στην Ελλάδα. Όπως αναφερόταν τότε «την άνοιξη του 2015 η οινοποιία Μπουτάρη, προχωρώντας στη σύναψη συνεργασίας με την Aria Hotels, δημιούργησε το Scalani Hills Boutari Winery and Residences», που περιλαμβάνει τρεις πολυτελείς κατοικίες, με τις χαρακτηριστικές ονομασίες Κοτσιφάλι, Μαλβάζια και Λιάτικο, οι οποίες στεγάζονται στο πλήρως ανακαινισμένο παλιό Μετόχι. Το 2022 η Scalarea ΙΚΕ μετονομάστηκε σε “Blue Rock Suites ΜΙΚΕ” και εξακολουθεί να εντάσσεται στην Aria Hotels. Τώρα, εάν η νέα εταιρεία των αδελφών Γεωργιάδη έχει σκοπό, πέραν του οινοποιείου στο Φανταξομέτοχο, να ανοίξει κι άλλο κατάλυμα ή να αναλάβει το υφιστάμενο, θα το δούμε το επόμενο διάστημα.Αρχές Μαρτίου το Ενημερωτικό του Ομίλου Φάις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς-Μέσα στο πρώτο δεκαήμερα του Μαρτίου -εκτός απροόπτου- αναμένεται η κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου του Fais Group με στόχο την άντληση 50 - 60 εκατ. ευρώ και την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Η διοίκηση αναμένει «την ευχάριστη έκπληξη» από τα αποτελέσματα του 2024 για να συμπληρώσει το Ενημερωτικό Δελτίο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 191,3 εκατ. ευρώ (από 163,2 εκατ. ευρώ το 2022) και τα καθαρά κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ από 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2024 οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ. Το μυστικό όπλο του Ομίλου κρύβεται στο ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων που ξεκινά από τη διανομή αθλητικών ρούχων και εξοπλισμού ευεξίας και περνά στη διανομή πολυτελών υποδημάτων και αξεσουάρ, τη διανομή premium & lifestyle προϊόντων μόδας, τη διανομή καλλυντικών και φυσικά την ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων.Το Χρηματιστήριο γιόρτασε το «πάρτι της ειρήνης»-Από τις 28 Μαρτίου του 2011 (εποχές κυβέρνησης ΓΑΠ) είχε να δει τις 1.600 μονάδες ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πλήρως εναρμονισμένος χθες με το «πάρτι της ειρήνης» των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, με εντυπωσιακή αύξηση της αξίας συναλλαγών στα 212,7 εκατ. ευρώ (μόλις 22,11 εκατ. σε πακέτα), ο Γενικός Δείκτης εγκατέλειψε την πλαγιοανοδική του κίνηση των τελευταίων εβδομάδων και ξέσπασε με άνοδο +2,49% στις 1.600,97 μονάδες. Το Χρηματιστήριο της Αθήνας φαίνεται πως πάει σήμερα να συμπληρώσει την 8η διαδοχική ανοδική εβδομάδα, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μας έφτασε τα 112 δισ. ευρώ. Για να είμαστε απολύτως ακριβείς, το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής ανόδου του Γενικού Δείκτη οφείλεται χωρίς αμφιβολία στη μετοχή της Coca Cola 3E η οποία έφτασε στην κεφαλαιοποίηση των 14,3 δισ. €, με εντυπωσιακή άνοδο +7,9% στα 38,5€, με αφορμή τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί και την υπόσχεση μερίσματος 1,03 €/μτχ, αυξημένο κατά 11% σε ετήσια βάση. Αν η μισή άνοδος του δείκτη οφείλεται στην Coca Cola, η μισή αξία συναλλαγών οφείλεται στις τράπεζες. Η Piraeus ξεχώρισε με άνοδο 3,9% στα 4,66€, από κοντά όμως ακολούθησαν η Εθνική (+3,61%) στα 8,6 ευρώ, η Alpha (+3,21%) στα 1,847€ και η Eurobank (+2,5%) στα 2,46€ ευρώ με +2,5%. Δεν είναι πολλοί αυτοί που περιμένουν μειώσεις επιτοκίων στο αμέσως προσεχές διάστημα (με ό,τι αυτό σημαίνει για τα κέρδη των τραπεζών) και η διαπίστωση αυτή απεικονίστηκε στην αγορά των ομολόγων. Το 10ετές Αμερικανικό Κρατικό Ομόλογο πληρώνει επιτόκιο 4,55%, το Γερμανικό 2,41%, το Γαλλικό 3,10% και το Ελληνικό από πολύ κοντά στο 3,25%. Η Metlen, που τις τελευταίες ημέρες κινείται δυναμικά, έκλεισε στα 35,96€ (+1,87%) και πλέον με την κεφαλαιοποίηση να αγγίζει τα 5 δισ. έχει δέσει την είσοδο στον δείκτη FTSE 100 στο Λονδίνο. Ο ΤΙΤΑΝ σταμάτησε την κατρακύλα των τελευταίων ημερών μετά την είσοδο της ΤΙΤΑΝ America στη Wall Street και με άνοδο +1,17% έκλεισε στα 43,1€. Η Motor Oil σήμερα φιλοδοξεί να συμπληρώσει 10 ανοδικές συνεδριάσεις αφού και χθες έκλεισε με άνοδο +1,56% στα 22,2 ευρώ. με +1,56%. Ούτε μία μετοχή του FTSE είχε χθες αρνητικό πρόσημο.Το Μεγαλύτερο Κέντρο Δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη-Η Ευρώπη αναζητά τον δικό της πρωταθλητή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά οι εξελίξεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης ήρθαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ανακοίνωσαν επένδυση ύψους 30 έως 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία του μεγαλύτερου κέντρου δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην Ευρώπη. Το έργο θα κατασκευαστεί στη Γαλλία και θα αποτελέσει την καρδιά ενός νέου “AI campus”, με ισχύ που θα φτάνει έως και το ένα γιγαβάτ. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον ηγέτη των Εμιράτων Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ-Ναχιάν. Η γαλλική κυβέρνηση είχε ήδη εντοπίσει 35 τοποθεσίες για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων AI, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της χώρας στον παγκόσμιο αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Η μάχη για τον Ευρωπαίο Πρωταθλητή στο AI έχει ήδη ξεκινήσει.Όλος ο κόσμος αγοράζει μετοχές στη Wall Street-Τους τελευταίους 12 μήνες οι εκτός Αμερικής επενδυτές έχουν αγοράσει μετοχές αξίας 520 δισ. δολαρίων στη Wall Street. Αυτό σημαίνει ότι οι ξένοι επενδυτές ελέγχουν πλέον το 59% των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ. Ξεπέρασαν ακόμη και τα επίπεδα της φούσκας Dot-Com του 2.000. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, τους τελευταίους 12 μήνες οι καθαρές εισροές στις αναδυόμενες αγορές έφτασαν συνολικά τα 220 δισ. ευρώ, δηλαδή 57% λιγότερες από τις εισροές στην αμερικανική αγορά. Οι ανεπτυγμένες αγορές -εκτός της Wall Street- προσέλκυσαν μόλις 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισροές επενδυτικών κεφαλαίων. Κάθε μέρα όλος ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στη Νέα Υόρκη. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, με τις καθημερινές «εκπλήξεις» Τραμπ, έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο πάρτι αγορών με τα hedge funds. Tα οποία ήταν καθαροί αγοραστές αμερικανικών μετοχών για 5 συνεχόμενες ημέρες την περασμένη εβδομάδα, με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Νοέμβριο του 2024. Επέλεξαν 8 από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500 αφήνοντας έξω μόνο τις χρηματοοικονομικές εταιρείες (τράπεζες, επενδύσεων κ.λπ.) αλλά και τον κλάδο των ακινήτων. Πρωταθλητής στην προσέλκυση κεφαλαίων των hedge funds προφανώς ήταν ο κλάδος της Πληροφορικής.Ο πλανήτης υιοθετεί τα κρυπτονομίσματα 43% ταχύτερα από τα κινητά τηλέφωνα-Τα κρυπτονομίσματα έχουν ξεπεράσει πλέον τους 300 εκατομμύρια χρήστες και φανατικούς ακολούθους, μέσα σε μόλις 12 χρόνια. Σύμφωνα με την BlackRock ο πλανήτης υιοθετεί τα κρυπτονομίσματα 43% ταχύτερα από τα κινητά τηλέφωνα και 20% ταχύτερα από το διαδίκτυο. Οι νεότερες γενιές, οι φόβοι για τον πληθωρισμό και η στάση του Τραμπ υπέρ των κρυπτονομισμάτων τροφοδοτούν τη σταθερή ανοδική πορεία. Τα διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) σε bitcoin να αναμένεται να φτάσουν τα 250 δισεκατομμύρια δολάρια. Καθημερινά, ειδικά στις ΗΠΑ η αγορά των κρυπτονομισμάτων κερδίζει «θεσμικές κατακτήσεις» και λαϊκή αποδοχή.Πηγή: newmoney.gr