Fitch: Αναβάθμιση για τις ελληνικές τράπεζες - Τι αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης των ΕΤΕ, Eurobank και Eurobank Ergasias Services and Holdings, καθώς και της Alpha Bank και Alpha Services and Holdings, προχώρησε ο οίκος Fitch.Η αναθεώρηση του αξιόχρεου των ελληνικών τραπεζών ακολουθεί την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας που ανακοίνωσε ο οίκος αξιολόγησης στις 28 Ιανουαρίου.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της, η Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (IDR) της Εθνικής Τράπεζας σε «ΒΒ-» από «Β+» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) σε «ΒΒ-» από «Β+». To οutlook για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο είναι σταθερό.Όπως επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία ως αποτέλεσμα της μείωσης των κινδύνων και της αναδιάρθρωσης που έχει υλοποιήσει η τράπεζα, με στήριξη από την άνοδο των επιτοκίων και τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.Ακόμη, η Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Eurobank σε «ΒΒ-» από «Β+» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας σε «ΒΒ-» από «Β+». Το outlook για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο είναι σταθερό.Όπως υπογραμμίζει η Fitch, η αναβάθμιση αντανακλά τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία της Eurobank ως αποτέλεσμα της μείωσης του ρίσκου και της αναδιάρθωσης που υλοποίησε η τράπεζα, με στήριξη από την άνοδο των επιτοκίων και τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.Σε «Β+» από «Β» αναβαθμίστηκε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο και την αξιολόγηση βιωσιμότητας της Alpha Bank. To οutlook για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο είναι σταθερό.Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την ισχυρότερη κεφαλαιοποίηση της Alpha Bank ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας, της αναμενόμενης συσσώρευσης κεφαλαίου και της μειωμένης κεφαλαιακής επιβάρυνσης.Πηγή: