Εκκλησιάζουσες το καλοκαίρι του 2026 σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη

Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν αποκλειστικά την διακυβέρνηση της χώρας;

(φωτογραφία Θέμης Μουμουλίδης αριστερά, Λευτέρης Γιοβανίδης δεξιά)

Τις Εκκλησιάζουσες, την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, σκηνοθετεί το καλοκαίρι του 2026 ο Θέμης Μουμουλίδης.

Πρόκειται για μια φιλόδοξη συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού.

Ο Λευτέρης Γιοβανίδης νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και ο Θέμης Μουμουλίδης δημιουργός της 5ης Εποχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε ένα τολμηρό εγχείρημα, εγκαινιάζοντας μια νέα δυναμική εποχή στον τομέα των συμπράξεων και συμπαραγωγών στο ελληνικό θέατρο.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με Φεστιβάλ και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η αριστοφανική κωμωδία θα παρουσιαστεί σε ελεύθερη διασκευή που υπογράφουν η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θέμης Μουμουλίδης, σε μια μουσική παράσταση που συνδυάζει στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.

Την μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου και την κινησιολογική επεξεργασία η Πατρίσια Απέργη.

Δεκαπέντε performers (ηθοποιοί, μουσικοί και χορευτές) επί σκηνής, αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν αυτό το ξέφρενο καρναβάλι, που ενορχηστρώνει και σχολιάζει (ενίοτε με λόγια σύγχρονων ποιητών και στοχαστών) ένας κομπέρ – ο ποιητής ή ο ίδιος ο Διόνυσος, θεός του καρναβαλιού και του θεάτρου.

Ένα πικρό πολιτικό σχόλιο, που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκκωφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας, και να αναζητήσει εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος.

Και, ταυτόχρονα, μια κωμωδία – γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε -έστω και για λίγο- «άλλοι».

Η επίσημη πρεμιέρα θα δοθεί στις 30 Ιουνίου 2026 στο Αγρίνιο.
