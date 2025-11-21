Εκκλησιάζουσες το καλοκαίρι του 2026 σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη

Κλείσιμο

(φωτογραφία Θέμης Μουμουλίδης αριστερά, Λευτέρης Γιοβανίδης δεξιά)Τις Εκκλησιάζουσες, την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, σκηνοθετεί το καλοκαίρι του 2026 ο Θέμης Μουμουλίδης.Πρόκειται για μια φιλόδοξη συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού.Ο Λευτέρης Γιοβανίδης νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και ο Θέμης Μουμουλίδης δημιουργός της 5ης Εποχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε ένα τολμηρό εγχείρημα, εγκαινιάζοντας μια νέα δυναμική εποχή στον τομέα των συμπράξεων και συμπαραγωγών στο ελληνικό θέατρο.Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με Φεστιβάλ και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.Η αριστοφανική κωμωδία θα παρουσιαστεί σε ελεύθερη διασκευή που υπογράφουν η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θέμης Μουμουλίδης, σε μια μουσική παράσταση που συνδυάζει στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.Την μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου και την κινησιολογική επεξεργασία η Πατρίσια Απέργη.Δεκαπέντε performers (ηθοποιοί, μουσικοί και χορευτές) επί σκηνής, αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν αυτό το ξέφρενο καρναβάλι, που ενορχηστρώνει και σχολιάζει (ενίοτε με λόγια σύγχρονων ποιητών και στοχαστών) ένας κομπέρ – ο ποιητής ή ο ίδιος ο Διόνυσος, θεός του καρναβαλιού και του θεάτρου.Ένα πικρό πολιτικό σχόλιο, που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκκωφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας, και να αναζητήσει εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος.Και, ταυτόχρονα, μια κωμωδία – γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε -έστω και για λίγο- «άλλοι».Η επίσημη πρεμιέρα θα δοθεί στις 30 Ιουνίου 2026 στο Αγρίνιο.