Το καινούργιο μυθιστόρημα του Πέτρου Μάρκαρη «Η απάτη είναι το μέλλον»

Η δολοφονία ενός φύλακα του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας ερευνάται από την αστυνόμο Αντιγόνη Φερλέκη και την ομάδα της. Όταν ο φόνος συνδέεται με αρχαιοκαπηλία, η πολιτική ηγεσία της χώρας κινητοποιείται και ο διευθυντής Ασφάλειας Αττικής, Κώστας Χαρίτος, αναλαμβάνει την εποπτεία της επιχείρησης. Η κατεύθυνση της έρευνας όμως αλλάζει όταν φτάνει στα χέρια τους μια επιστολή από τρεις αρχαιολόγους, στην οποία εξηγούν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον φόνο του φύλακα, αλλά απλώς "δανείστηκαν" κάποιες αρχαιότητες από την Ελευσίνα για να κατασκευάσουν, με τη βοήθεια των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, πιστά αντίγραφα των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα. Μετά από λίγες ημέρες στήνουν τα πρώτα αντίγραφα στον Λυκαβηττό και πείθουν τους υπουργούς Τουρισμού και Πολιτισμού ότι είναι μία ευκαιρία για αύξηση της επισκεψιμότητας αλλά και για πίεση προς την αγγλική κυβέρνηση να επιστρέψει τα γνήσια. Οι δολοφονίες που ακολουθούν όμως περιπλέκουν τα πράγματα και η εμπλοκή προσώπων του εξωτερικού ανατρέπει τη διαλεύκανσή τους. (Από τον εκδότη)Αυτή είναι η υπόθεση του νέου βιβλίου του Πέτρου Μάρκαρη «Η απάτη είναι το μέλλον», που κυκλοφόρησε από τα Κείμενα στις αρχές του καλοκαιριού.Ο συγγραφέας αυτή τη φορά μπαίνει αυτή τη φορά στον σκοτεινό κόσμο της αρχαιοκαπηλίας και των γλυπτών του Παρθενώνα ή των μαρμάρων του Έλγιν.Τρεις φωστήρες της τεχνητής νοημοσύνης καταφέρνουν να δημιουργήσουν πιστά αντίγραφα των Ελγινείων. Τα αντίγραφα, ως προϊόν ακριβώς της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν τεράστια πολιτιστική και πολιτική αξία, γι' αυτό στην υπόθεση εμπλέκεται εξαρχής και το υπουργείο Πολιτισμού. Ο Χαρίτος και η Φελέκη ψάχνουν την ιστορία εξαιτίας της ακατανόητης δολοφονίας ενός αρχαιοφύλακα και ξαφνικά ακολουθεί η ακόμα πιο ακατανόητη δολοφονία των τριών προσώπων της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Χαρίτος και η υφισταμένη του θα πρέπει τώρα να βρουν ποιοι μπορεί να είναι οι δολοφόνοι των τριών και για ποιον λόγο το έχουν κάνει.Όποιος ελέγχει τα μάρμαρα και τα αντίγραφά τους αποκτά τεράστια δύναμη: από το να καταμετρήσει χρυσοφόρα οικονομικά κέρδη μέχρι το να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος με την αγγλική κυβέρνηση. Έτσι οι τρεις εφευρέτες θα καταλήξουν θύματα διεθνών συμφερόντων της αρχαιοκαπηλίας και της προσπάθειάς της να μην ανοίξει η αγορά των αντιγράφων, που θα πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες εξελίξεις για όλους: για μουσεία, για χώρες, για κρατικές αρχές και για αρχαιοκάπηλους. Με χαμηλούς πλην ολοζώντανους τόνους, με διασκεδαστικά γεύματα που τιμούν την ιατρική αποκατάσταση του Ζήση, στενού φίλου της οικογένειας Χαρίτου, με τη μόνιμη αγανάκτηση του τελευταίου για τις ασκόπως χρονοβόρες υπηρεσιακές συσκέψεις, αλλά και με διαλόγους οι οποίοι προωθούν σοφά την πλοκή, δίχως να μπλοκάρουν ποτέ την ταχύτητα και την πυκνότητα της ανάπτυξής της, ο Μάρκαρης στήνει όλο το σασπένς γύρω από έναν προβληματισμό που υπενθυμίζει το πόσο έχει επιδράσει το επί πολλές δεκαετίες άλυτο ζήτημα των Γλυπτών στην καθημερινή συνείδηση του πολίτη.Η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης δείχνει πως ακόμα και έργα με την ιστορική σημασία και την πολιτιστική και αρχαιολογική αξία των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι πιθανόν να μη γίνεται κάποια στιγμή να ξεχωρίσουν από ένα τέλειο αντίγραφό τους. Και τότε; Με ποιον ακριβώς τρόπο θα διαφυλάξουμε τον πόθο για όσα προσδοκούμε και ελπίζουμε; Αλλά αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να απαντήσει αστυνομικό μυθιστόρημα ή το οποιοδήποτε μυθιστόρημα.Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ